Адвокат: Дело Голунова порочит честь мундира силовиков
Глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» в эфире НСН ценил перспективы дела Голунова.
Тест на наркотики журналиста «Медузы» Ивана Голунова показал отрицательный результат. Об этом сообщил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн. Ранее эксперты МВД не смогли обнаружить следы наркотических веществ на смывах с ладоней и под ногтями Голунова.
Глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» Александр Карабанов в эфире НСН ценил перспективы дела Голунова.
«То, что тест показал отрицательный результат, в любом случае положительно влияет на оценку доказательств, которые сейчас собирает следствие, в пользу Ивана, потому что как минимум это говорит о том, что он не употребляет наркотики и что он наркотики руками не трогал. При такой позиции следствию будет достаточно сложно доказать, что он причастен к сбыту или хранению наркотиков», - отметил он.
При этом юрист указывает, что закрыть дело правоохранители тоже не будут спешить.
«Для следствия это проблематично. Потому что есть материал доследственной проверки, из которого следует, что он причастен к преступлению. Есть постановление о возбуждении уголовного дела, законность которого проверял прокурор. Есть постановление о задержании и постановление суда о домашнем аресте. Все это делает ситуацию достаточно юридически напряженной, потому что в этом случаем может быть задета честь мундира. Если защита докажет, что первоначальные документы были сфальсифицированы, то необходимо привлекать к уголовной ответственности следователя, который вынес постановление о возбуждении уголовного дела, прокурора, который осуществлял ненадлежащий надзор, и судью, которая вынесла, я считаю, незаконное постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста», - объяснил он.
Поэтому собеседник НСН считает, что для Голунова был избран домашний арест только из-за общественного резонанса. «Потому что это уже не частное дело Ивана, у нас 90% тюрем забиты людьми по примерно таким же основаниям. К Ивану было особое отношение, я считаю, из-за общественного резонанса», - заключил он.
Ранее о ходе расследования уголовного дела Ивана Голунова, обвиненного в попытке сбыта наркотиков в крупном размере, президенту Владимиру Путину рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
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