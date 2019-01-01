Адвокат: Дело Голунова порочит честь мундира силовиков

Тест на наркотики журналиста «Медузы» Ивана Голунова показал отрицательный результат. Об этом сообщил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн. Ранее эксперты МВД не смогли обнаружить следы наркотических веществ на смывах с ладоней и под ногтями Голунова.

Глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» Александр Карабанов в эфире НСН ценил перспективы дела Голунова.

«То, что тест показал отрицательный результат, в любом случае положительно влияет на оценку доказательств, которые сейчас собирает следствие, в пользу Ивана, потому что как минимум это говорит о том, что он не употребляет наркотики и что он наркотики руками не трогал. При такой позиции следствию будет достаточно сложно доказать, что он причастен к сбыту или хранению наркотиков», - отметил он.

При этом юрист указывает, что закрыть дело правоохранители тоже не будут спешить.