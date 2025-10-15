В Москве пройдет Второй Таврический инвестиционно-экономический форум

Отмечается, что мероприятие, которое пройдёт с 5 по 6 декабря, объединит более тысячи инвесторов, которые обсудят социально-экономический потенциал новых регионов России, в том числе проекты в АПК, транспортную и энергетическую логистику, туризм, модернизацию коммунальной инфраструктуры и внедрение цифровых технологий.

Советник губернатора Херсонской области, директор Фонда «Перспективное развитие Херсонской области» Руслан Сыртланов заявил, что ставка делается «на концепцию «бизнес-патриотизма».

«Она предполагает, что частные инвестиции становятся не просто экономически выгодными, но и социально ответственными, внося прямой вклад в укрепление суверенитета и в будущее страны», — пояснил он.

Кроме того, ключевыми темами форума станут партнёрство со странами СНГ, Ближнего Востока и Азии, а также развитие торгового и промышленного потенциала.

Ранее в Москве и Санкт-Петербурге прошёл шестой форум «Российская креативная неделя», направленный на поддержку и развитие креативных индустрий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

