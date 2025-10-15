Бывший вице-премьер РФ Кох попал в список террористов и экстремистов
Бывшего вице-премьера России Альфреда Коха внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
«Кох Альфред Рейнгольдович, 28.02.1961 года рождения, город Зыряновск, Восточно-Казахстанская область, республика Казахстан», - указано в перечне ведомства.
Также в список террористов и экстремистов были включены признанные в РФ иноагентами адвокат Николай Полозов и публицист Игорь Эйдман.
Ранее в Росфинмониторинге заявили, что в первые шесть месяцев 2025 года в перечень террористов и экстремистов были включены почти две тысячи лиц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
