Глава Пентагона пригрозил России «издержками» за продолжение СВО

США и союзники примут меры против России, если конфликт на Украине не закончится в краткосрочной перспективе. Как сообщает RT, об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

Глава Пентагона назвал Трампа президентом мира

После заседания министров стран НАТО в Брюсселе он пригрозил Москве дополнительными мерами, если боевые действия будут продолжаться.

«Если этот конфликт не закончится... США и союзники предпримут шаги, чтобы возложить издержки на Россию», - заключил Хегсет.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Россия не проявляет желания завершить конфликт на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

