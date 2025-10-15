Глава Пентагона пригрозил России «издержками» за продолжение СВО

После заседания министров стран НАТО в Брюсселе он пригрозил Москве дополнительными мерами, если боевые действия будут продолжаться.

«Если этот конфликт не закончится... США и союзники предпримут шаги, чтобы возложить издержки на Россию», - заключил Хегсет.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Россия не проявляет желания завершить конфликт на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

