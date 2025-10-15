Генерал Липовой оценил «охоту» на беспилотники с помощью самолетов
Легкомоторные самолеты в целом не приспособлены к охоте на беспилотники, заявил НСН Сергей Липовой.
Малая авиация ограничена в ресурсах, а также не может обладать вооружением по закону, поэтому она не будет эффективна против украинских дронов, рассказал НСН герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой.
Россия начала применять для перехвата украинских дронов легкомоторные самолеты. В частности, используются «Як-52» и Cessna 172. Об этом сообщает телеканал «Россия-1». Генерал не поверил в то, что эта тактика реализуема.
«Сюжет, который был сегодня показан, это экспериментальные вылеты, которые на сегодняшний день не носят массового характера. Это пока лишь эксперименты, на которые привлекают военных пилотов, чтобы они могли патрулировать, охотиться и нейтрализовывать дроны самолетного типа, которые залетают на территорию наших регионов. С точки зрения законодательства, есть проблемы: на легкомоторные самолеты нужно ставить вооружение, но в воздушном кодексе это запрещено. Это уже краеугольный камень. К тому же, это спорная тактика. Дело в том, что самолет держится в воздухе ограниченное время, а дроны могут появиться в любой момент. В такой ситуации применение такой авиации это вопрос 50 на 50», — подчеркнул он.
Ранее военный блогер Юрий Подоляка рассказал НСН, как лишить Украину дронов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Генерал Липовой оценил «охоту» на беспилотники с помощью самолетов
- Сборную России по футболу назвали чемпионом мира по товарищеским матчам
- В Москве пройдет Второй Таврический инвестиционно-экономический форум
- Глава Пентагона пригрозил России «издержками» за продолжение СВО
- «Свалка вместо озера!»: Любань и Тосно просят защитить их от стройки
- Прокурор запросил для Фургала 25 лет колонии по делу о хищении
- Бывший вице-премьер РФ Кох попал в список террористов и экстремистов
- Расширение налогового вычета привлечет старшее поколение в фитнес-клубы
- Россиянам объяснили, как наказать курящего в подъезде соседа
- Бузова и Губерниев окончательно помирились на студии Vintage Records
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru