Малая авиация ограничена в ресурсах, а также не может обладать вооружением по закону, поэтому она не будет эффективна против украинских дронов, рассказал НСН герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой.



Россия начала применять для перехвата украинских дронов легкомоторные самолеты. В частности, используются «Як-52» и Cessna 172. Об этом сообщает телеканал «Россия-1». Генерал не поверил в то, что эта тактика реализуема.