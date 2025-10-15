Прокурор запросил для Фургала 25 лет колонии по делу о хищении

Прения по данному делу стартовали в Бабушкинском суде Москвы. Отмечается, что прокурор запросил для Фургала новый срок с учётом первого приговора.

Как пишет RT, обвинение также требует оштрафовать экс-губернатора на 11 млн рублей и назначить ему два года ограничения свободы после отбытия основного наказания.

Ранее Фургалу получил 22 года заключения по обвинению в совершении двух убийств и одного покушения на убийство в начале 2000-х годов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

