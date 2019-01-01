Шкуматов: Первая «полоса» моего выпуска – в поддержку Голунова
Координатор движения «Синие ведёрки» Петр Шкуматов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
РБК, «Ведомости» и «Коммерсантъ» вышли с первыми полосами в единой стилистике в поддержку журналиста Ивана Голунова
Три российских издания «Ведомости», «Коммерсантъ» и РБК в понедельник вышли с фразой «Мы Иван Голунов». Других материалов (кроме анонсов) на первых полос этих газет нет. Таким образом издания продемонстрировали поддержку журналисту, обвиняемому в попытке сбыта наркотиков.
Петр Шкуматов: «Первая полоса моего сегодняшнего выпуска тоже в поддержку Ивана. И тех многих тысяч людей – про которых никто не говорит, не помнит их имён – попавших в аналогичную историю. Напомню, что почти 130 тысяч человек, или 28% от числа всех заключённых в России, отбывают наказание по 228 статье УК. И мы с вами, к сожалению, совсем не можем быть уверены в том, что среди них нет невиновных. У которых, например, при обыске автомобиля в бардачке нашли непонятный пакетик, с непонятным порошком», - заявил Шкуматов в эфире НСН.
Минтранс предложил ставить дорожные камеры в местах концентрации ДТП
В Минтрансе разработали методику перераспределения мест установки дорожных камер. Ведомство предлагает сделать наличие мест концентрации ДТП основным принципом размещения комплексов фотовидеофиксации. В Минтрансе подчеркнули, что документ уже проходит согласование. Создание новых правил происходит на фоне скандала с частными камерами в регионах: законность их установки проверяет Генпрокуратура.
Петр Шкуматов: «Вокруг частных камер давно идут баталии. Их, похоже, стало слишком много. Минтранс разработал методику, предполагающую размещение комплексов фиксации нарушений только в местах концентрации ДТП. Устроить же такой «очаг» на дороге может любой желающий. Для этого нужно всего лишь три раза в течение года попасть в мелкое ДТП на конкретном участке дороге и не забыть оформить его в ГИБДД. Как говорится, «голь на выдумку хитра». А если речь идёт о миллиардах рублей штрафов, то обходные пути всегда найдутся. Чтобы не разориться на штрафах, многие пересаживаются на нетрадиционные транспортные средства. Толпы людей на электросамокатах, гоняющих под 80 км/ч на дорогах общего пользования, пешеходы на моноколёсах, гироскутерах – штрафы им нипочём», - отметил собеседник НСН.
Приобретение диагностической карты без осмотра автомобиля станет проблематичным
Через год получение диагностической карты без посещения пункта техосмотра станет невозможным. Автолюбители будут обязаны посещать пункт ТО для её получения. В настоящее время диагностические карты продаются бонусом к полису ОСАГО всего за 500-700 рублей.
Петр Шкуматов: «Владельцам обычных автомобилей скоро придётся забыть о покупке техосмотра онлайн, не выходя из дома. Приобрести диагностическую карту без осмотра автомобиля станет проблематично уже в следующем, 2020 году. Главное новшество – фотографирование автомобиля на пункте техосмотра с привязкой к географическим координатам. Фотография будет прикладываться к диагностической карте в Единой автоматизированной информационной системе», - пояснил НСН Петр Шкуматов.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.