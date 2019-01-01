Авторские новости

Шкуматов: Первая «полоса» моего выпуска – в поддержку Голунова

10 июня20:00

Координатор движения «Синие ведёрки» Петр Шкуматов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

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РБК, «Ведомости» и «Коммерсантъ» вышли с первыми полосами в единой стилистике в поддержку журналиста Ивана Голунова

Три российских издания «Ведомости», «Коммерсантъ» и РБК в понедельник вышли с фразой «Мы Иван Голунов». Других материалов (кроме анонсов) на первых полос этих газет нет. Таким образом издания продемонстрировали поддержку журналисту, обвиняемому в попытке сбыта наркотиков.

Петр Шкуматов: «Первая полоса моего сегодняшнего выпуска тоже в поддержку Ивана. И тех многих тысяч людей – про которых никто не говорит, не помнит их имён – попавших в аналогичную историю. Напомню, что почти 130 тысяч человек, или 28% от числа всех заключённых в России, отбывают наказание по 228 статье УК. И мы с вами, к сожалению, совсем не можем быть уверены в том, что среди них нет невиновных. У которых, например, при обыске автомобиля в бардачке нашли непонятный пакетик, с непонятным порошком», - заявил Шкуматов в эфире НСН.  

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Минтранс предложил ставить дорожные камеры в местах концентрации ДТП

В Минтрансе разработали методику перераспределения мест установки дорожных камер. Ведомство предлагает сделать наличие мест концентрации ДТП основным принципом размещения комплексов фотовидеофиксации. В Минтрансе подчеркнули, что документ уже проходит согласование. Создание новых правил происходит на фоне скандала с частными камерами в регионах: законность их установки проверяет Генпрокуратура.

Петр Шкуматов: «Вокруг частных камер давно идут баталии. Их, похоже, стало слишком много. Минтранс разработал методику, предполагающую размещение комплексов фиксации нарушений только в местах концентрации ДТП. Устроить же такой «очаг» на дороге может любой желающий. Для этого нужно всего лишь три раза в течение года попасть в мелкое ДТП на конкретном участке дороге и не забыть оформить его в ГИБДД. Как говорится, «голь на выдумку хитра». А если речь идёт о миллиардах рублей штрафов, то обходные пути всегда найдутся. Чтобы не разориться на штрафах, многие пересаживаются на нетрадиционные транспортные средства. Толпы людей на электросамокатах, гоняющих под 80 км/ч на дорогах общего пользования, пешеходы на моноколёсах, гироскутерах – штрафы им нипочём», - отметил собеседник НСН.

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Приобретение диагностической карты без осмотра автомобиля станет проблематичным

Через год получение диагностической карты без посещения пункта техосмотра станет невозможным. Автолюбители будут обязаны посещать пункт ТО для её получения. В настоящее время диагностические карты продаются бонусом к полису ОСАГО всего за 500-700 рублей.

Петр Шкуматов: «Владельцам обычных автомобилей скоро придётся забыть о покупке техосмотра онлайн, не выходя из дома. Приобрести диагностическую карту без осмотра автомобиля станет проблематично уже в следующем, 2020 году. Главное новшество – фотографирование автомобиля на пункте техосмотра с привязкой к географическим координатам. Фотография будет прикладываться к диагностической карте в Единой автоматизированной информационной системе», - пояснил НСН Петр Шкуматов.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

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