Шкуматов: Первая «полоса» моего выпуска – в поддержку Голунова

Петр Шкуматов: «Первая полоса моего сегодняшнего выпуска тоже в поддержку Ивана. И тех многих тысяч людей – про которых никто не говорит, не помнит их имён – попавших в аналогичную историю. Напомню, что почти 130 тысяч человек, или 28% от числа всех заключённых в России, отбывают наказание по 228 статье УК. И мы с вами, к сожалению, совсем не можем быть уверены в том, что среди них нет невиновных. У которых, например, при обыске автомобиля в бардачке нашли непонятный пакетик, с непонятным порошком», - заявил Шкуматов в эфире НСН.

