Сборную России по футболу назвали чемпионом мира по товарищеским матчам

Рассуждать о том, как сборная России по футболу выступила бы на чемпионате мира, сложно. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил чемпион СССР, экс-игрок столичных ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин.

«Величайший обман»: Мостовой раскритиковал победы сборной России

Он напомнил, что в настоящее время национальная команда отстранена от официальных матчей и проводит только товарищеские встречи.

«Мы же чемпионы мира по товарищеским матчам», - пошутил Масалитин.

По его словам, несмотря на это игроки, которых вызывают в сборную, должны «выходить и доказывать», что они этого достойны.

Ранее сборная России победила команду Боливии в товарищеском матче со счетом 3:0, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

