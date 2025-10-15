Сборную России по футболу назвали чемпионом мира по товарищеским матчам

Он напомнил, что в настоящее время национальная команда отстранена от официальных матчей и проводит только товарищеские встречи.

«Мы же чемпионы мира по товарищеским матчам», - пошутил Масалитин.

По его словам, несмотря на это игроки, которых вызывают в сборную, должны «выходить и доказывать», что они этого достойны.

Ранее сборная России победила команду Боливии в товарищеском матче со счетом 3:0, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

