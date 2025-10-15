Сборную России по футболу назвали чемпионом мира по товарищеским матчам
Рассуждать о том, как сборная России по футболу выступила бы на чемпионате мира, сложно. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил чемпион СССР, экс-игрок столичных ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин.
Он напомнил, что в настоящее время национальная команда отстранена от официальных матчей и проводит только товарищеские встречи.
«Мы же чемпионы мира по товарищеским матчам», - пошутил Масалитин.
По его словам, несмотря на это игроки, которых вызывают в сборную, должны «выходить и доказывать», что они этого достойны.
Ранее сборная России победила команду Боливии в товарищеском матче со счетом 3:0, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
