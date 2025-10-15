Лавров: Поставка «Томагавков» нанесет отношениям РФ и США колоссальный ущерб
Возможная передача Киеву крылатых ракет «Томагавк» нанесёт колоссальный ущерб перспективам нормализации российско-американских отношений. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, поставка таких вооружений станет эскалацией конфликта, причём «очень серьёзной».
«Украина здесь уже будет ни при чём», - заключил министр.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что возможная передача Украине крылатых ракет «Томагавк» может «существенно осложнить поиск развязок на украинском треке», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
