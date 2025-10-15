Лавров: Поставка «Томагавков» нанесет отношениям РФ и США колоссальный ущерб

Возможная передача Киеву крылатых ракет «Томагавк» нанесёт колоссальный ущерб перспективам нормализации российско-американских отношений. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лукашенко заявил, что «Томагавки» не решат украинский вопрос

По его словам, поставка таких вооружений станет эскалацией конфликта, причём «очень серьёзной».

«Украина здесь уже будет ни при чём», - заключил министр.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что возможная передача Украине крылатых ракет «Томагавк» может «существенно осложнить поиск развязок на украинском треке», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

