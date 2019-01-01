Барщевский назвал беззаконием действия полиции при задержании Голунова

Проверка корреспондента издания «Медуза» Ивана Голунова на наркотики дала отрицательный результат, сообщил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн. Ранее, как рассказал глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, эксперты МВД не обнаружили следы наркотических средств на смывах с ладоней и под ногтями журналиста.

Полпред правительства России в Конституционном и Верховном суде Михаил Барщевский выразил в эфире НСН мнение, что дело Голунова будет иметь очень громкий характер.

«Я видел сообщения в СМИ, что часть представленных в суд доказательств, а именно фотографии, сфальсифицированы. Если это подтверждается, это полное безобразие. Это должно иметь самые жесткие последствия для сотрудников правоохранительных органов вне зависимости от вины Голунова. Сфальсифицированные доказательства – это уголовное преступление. Это первое. Второе, опять-таки согласно СМИ, очень много странных вещей. Когда задерживают человека за изготовление и сбыт наркотиков, первое, что делается, это смыв с рук, срез ногтевых пластин, анализ волос. Потому что если человек производит наркотики, на нем остаются микрочастицы наркотиков. Этого вообще сделано не было. Дальше, абсолютно недопустимая ситуация, что адвоката к нему не допускали 14 часов. Это прямое беззаконие», - подчеркнул он.

Юрист выразил удовлетворение, что Голунов не был арестован.