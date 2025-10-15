Расширение налогового вычета привлечет старшее поколение в фитнес-клубы
Доля «семейных клиентов» фитнес-клубов вырастет с 25% до 32% уже в 2026 году, заявила НСН президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.
Благодаря расширению налогового вычета на спорт семьи смогут экономить не только за счёт скидок фитнес-клубов, но и через возврат части затрат от государства, в результате доля «семейных» клиентов вырастет с 25% до 32%, заявила НСН президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.
Налоговый вычет за спорт распространят на супругов и родителей, предложение Минфин включил в проект бюджета на 2026–2027 годы. Сейчас возврат можно оформить только за себя и детей до 18 лет. Предполагается, что инициатива сделает фитнес доступнее и простимулирует спрос.
«Мера действительно может стать стимулом для роста числа клиентов. Расширение налогового вычета на супругов и родителей позволит вовлечь в спорт больше членов семьи, в том числе старшего поколения. Сегодня порядка 25% клиентов в среднем по России посещают фитнес-клубы семьями. Многие клубы предлагают так называемые "семейные карты" — это специальные программы, которые позволяют двум и более членам семьи заниматься на особых условиях, со скидкой на клубную карту или абонемент. Доля семейных клиентов варьируется: где-то это 10%, где-то 40%, но в среднем — около четверти всех посетителей. Расширение налогового вычета усилит этот тренд — семьи смогут экономить не только за счёт скидок, но и через возврат части затрат от государства», - рассказала Силина.
По данным Национального фитнес-сообщества, за девять месяцев 2025 года продажи клубных карт выросли в среднем на 16,6%, а посещаемость — на 13,4%. Наибольший рост показали персональные тренировки (+18%), направления ЛФК, пилатес и йога, а также функциональные и оздоровительные программы.
«Главный тренд — это индивидуализация занятий и работа с конкретными задачами здоровья, в том числе ментального. При этом расширение налогового вычета даст дополнительный импульс: оно стимулирует вход новых участников семей, которые будут приходить заниматься в заведениях, которые оказывают физкультурно-оздоровительные услуги», - отметила специалист.
По ее словам, после расширения налогового вычета доля семейных клиентов в фитнес-клубах может вырасти с нынешних средних по стране 25% до 32% уже в 2026 году.
«Это означает, что в фитнес придут сотни тысяч новых посетителей — супруги, родители, старшие члены семей. Мера не только повысит доступность занятий, но и станет реальным инструментом вовлечения населения в систематическую физическую активность, что полностью соответствует национальным целям», - добавила Силина.
Сейчас за оплаченные в прошлом году услуги можно получить налоговый вычет в размере до 19,5 тыс. рублей, или 13% от максимальных 150 тыс. рублей. Для оформления возврата достаточно справки об оплате от фитнес-клуба, который включён в перечень Минспорта. С 2024 года всё можно сделать в упрощённом порядке через личный кабинет налогоплательщика — достаточно выбрать услугу и подтвердить оплату.
Если раньше работодатели поощряли поклонников здорового образа жизни разовыми абонементами в фитнес-клубы, то сегодня внедряются комплексные программы корпоративного благополучия, рассказал ранее НСН заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.
