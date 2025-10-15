Благодаря расширению налогового вычета на спорт семьи смогут экономить не только за счёт скидок фитнес-клубов, но и через возврат части затрат от государства, в результате доля «семейных» клиентов вырастет с 25% до 32%, заявила НСН президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

Налоговый вычет за спорт распространят на супругов и родителей, предложение Минфин включил в проект бюджета на 2026–2027 годы. Сейчас возврат можно оформить только за себя и детей до 18 лет. Предполагается, что инициатива сделает фитнес доступнее и простимулирует спрос.

«Мера действительно может стать стимулом для роста числа клиентов. Расширение налогового вычета на супругов и родителей позволит вовлечь в спорт больше членов семьи, в том числе старшего поколения. Сегодня порядка 25% клиентов в среднем по России посещают фитнес-клубы семьями. Многие клубы предлагают так называемые "семейные карты" — это специальные программы, которые позволяют двум и более членам семьи заниматься на особых условиях, со скидкой на клубную карту или абонемент. Доля семейных клиентов варьируется: где-то это 10%, где-то 40%, но в среднем — около четверти всех посетителей. Расширение налогового вычета усилит этот тренд — семьи смогут экономить не только за счёт скидок, но и через возврат части затрат от государства», - рассказала Силина.