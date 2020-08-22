Эксперты усомнились в точности диагноза омских медиков Навальному
Военный эксперт, врач-нарколог и художник в эфире НСН поставили под сомнение правильность диагноза Алексея Навального, заявленного омскими медиками.
Врачи берлинской клиники Charite приступили к диагностике состояния российского оппозиционера Алексея Навального. Медики отмечают, что на это потребуется время и просят набраться терпения.
«Charite - Universitatsmedizin Berlin подтверждает, что принял Алексея Анатольевича Навального на лечение. В настоящее время проводится широкая медицинская диагностика», - цитирует «Интерфакс» слова источника в клинике.
Оппозиционер находится в коме. Ему стало плохо 20 августа во время перелета по маршруту Томск-Москва. Самолёт экстренно приземлился в Омске, где политика госпитализировали в БСМП-1. В СМИ появились публикации о подозрении на отравление Алексея Навального через чай – единственный напиток, который он употреблял перед полетом.
Омские врачи поставили диагноз «нарушение углеводного баланса», не выявив признаков содержания ядов в организме пациента. Также звучал диагноз «нарушение обмена веществ».
Художник Андрей Бильжо в эфире НСН прокомментировал первоначальный диагноз, который был поставлен Навальному.
«Врач, который поставил диагноз "нарушение обмена веществ", к слову, такого диагноза не существует», – рассказал он слушателям НСН.
При этом, по данным Управления МВД по Омской области, на одежде, руках, ногтях и волосах оппозиционера Алексея Навального обнаружено промышленное химическое вещество 2-этилгексил-дифенил-фосфат. Это вещество как пластификатор добавляется в полимеры для повышения эластичности. Оно могло оказаться в смывах, например, потому, что Навальный брал в руки пластиковый стаканчик, говорят в МВД.
Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин в эфире НСН рассказал, как могло бы действовать смертельно опасное вещество, если бы оказалось в вещах Алексея Навального. Эксперт заявил, что «более правдоподобно» выглядит версия с наличием в организме Навального оксибутирата натрия.
«Это лекарственный препарат, который, если смешать с алкоголем, то может быть такая реакция организма. Потому что его используют для лечения, в том числе, алкогольной зависимости», - заключил собеседник НСН.
На лечении за границей настояли супруга Алексея Навального, которая обратилась по поводу транспортировки политика в Германию к российскому президенту Владимиру Путину, и официальные представители блогера.
Ранее врач-нарколог, глава Независимой наркологической гильдии, член общественной палаты РФ Руслан Исаев в беседе с НСН отверг версию об отравлении Алексея Навального психотропными веществами.
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