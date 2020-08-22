Эксперты усомнились в точности диагноза омских медиков Навальному

Врачи берлинской клиники Charite приступили к диагностике состояния российского оппозиционера Алексея Навального. Медики отмечают, что на это потребуется время и просят набраться терпения.

«Charite - Universitatsmedizin Berlin подтверждает, что принял Алексея Анатольевича Навального на лечение. В настоящее время проводится широкая медицинская диагностика», - цитирует «Интерфакс» слова источника в клинике.

Оппозиционер находится в коме. Ему стало плохо 20 августа во время перелета по маршруту Томск-Москва. Самолёт экстренно приземлился в Омске, где политика госпитализировали в БСМП-1. В СМИ появились публикации о подозрении на отравление Алексея Навального через чай – единственный напиток, который он употреблял перед полетом.