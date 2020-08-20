Версии случившегося с Навальным разделили российское общество
Политики, журналисты и правозащитники рассказали в эфире НСН об особенностях дела с возможным отравлением Алексея Навального.
Оппозиционер и основатель ликвидированного «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный находится в коме в реанимации. Политик почувствовал себя плохо еще в самолете, и экипаж произвел экстренную посадку в Омске. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш высказала мнение, что оппозиционера отравили ядом, который был подмешан в чай.
Экс-депутат Госдумы, оппозиционер Дмитрий Гудков в беседе с НСН рассказал, кто может стоять за отравлением.
«Ранее мой хороший друг Володя Кара-Мурза (российский журналист, теле- и радиоведущий - прим. НСН) дважды был отравлен и примерно с похожими симптомами. После каждого отравления то год, то полгода отходил, передвигался с палочкой. Да и вообще, если посмотреть, то очень много оппонентов российской власти были отравлены, начиная с Литвиненко, дело Скрипалей, Владимир Кара-Мурза и так далее», - сказал Гудков.
Он также назвал вероятные причины, которые могли послужить поводом к возможному отравлению политика.
«Очевидно, что это связано с его политической деятельностью, поскольку он проводил большое количество расследований против людей из высших эшелонов власти, поэтому подозревать можно кого угодно. Но понятия не имею, почему именно сейчас», - заключил Гудков.
В свою очередь, член Совета по правам человека при президенте РФ, руководитель информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский в беседе с НСН отметил, что СПЧ вряд ли в состоянии помочь Навальному.
«Мне кажется, что это та ситуация, в которой СПЧ вряд ли что может сделать. СПЧ же не может влиять на расследование, а может только воззвать к генпрокурору или еще к кому-то, чтобы взяли дело под контроль. Но, я подозреваю, что дела такого уровня и так оказываются под контролем у первых лиц. Что они там наконтролируют – это, боюсь, нам не угадать. Но никакой другой контроль тут в общем-то невозможен», - высказал мнение Верховский.
Телеведущий, гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев в своем Telegram-канале предположил, что возможное отравление Навального выгодно в первую очередь странам Запада.
«Если Навального и отравили, то это американцы или англичане. Просто, чтобы бросить очередную подлянку... Это в их стилистике. «Отравленный» Навальный им интереснее неотравленного. Это сравнимо с доказанной подделкой документов для демонизации связей Трампа с Россией», - написал Киселев.
Киселев также отметил, что «особых проблем» России Навальный не доставлял. «В любом случае - очень сейчас жалко его. Надеюсь, наши врачи откачают», - резюмировал журналист.
По информации пресс-секретаря Навального, оппозиционер подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Как сообщил телеграм-канал Baza со ссылкой на предварительные выводы врачей, его могли отравить оксибутиратом натрия – веществом, которое не имеет ни цвета, ни запаха и часто применяется насильниками для «выключения» жертвы.
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