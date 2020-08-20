Версии случившегося с Навальным разделили российское общество

«Очевидно, что это связано с его политической деятельностью, поскольку он проводил большое количество расследований против людей из высших эшелонов власти, поэтому подозревать можно кого угодно. Но понятия не имею, почему именно сейчас», - заключил Гудков.

В свою очередь, член Совета по правам человека при президенте РФ, руководитель информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский в беседе с НСН отметил, что СПЧ вряд ли в состоянии помочь Навальному.

«Мне кажется, что это та ситуация, в которой СПЧ вряд ли что может сделать. СПЧ же не может влиять на расследование, а может только воззвать к генпрокурору или еще к кому-то, чтобы взяли дело под контроль. Но, я подозреваю, что дела такого уровня и так оказываются под контролем у первых лиц. Что они там наконтролируют – это, боюсь, нам не угадать. Но никакой другой контроль тут в общем-то невозможен», - высказал мнение Верховский.

Телеведущий, гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев в своем Telegram-канале предположил, что возможное отравление Навального выгодно в первую очередь странам Запада.

«Если Навального и отравили, то это американцы или англичане. Просто, чтобы бросить очередную подлянку... Это в их стилистике. «Отравленный» Навальный им интереснее неотравленного. Это сравнимо с доказанной подделкой документов для демонизации связей Трампа с Россией», - написал Киселев.



Киселев также отметил, что «особых проблем» России Навальный не доставлял. «В любом случае - очень сейчас жалко его. Надеюсь, наши врачи откачают», - резюмировал журналист.

По информации пресс-секретаря Навального, оппозиционер подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Как сообщил телеграм-канал Baza со ссылкой на предварительные выводы врачей, его могли отравить оксибутиратом натрия – веществом, которое не имеет ни цвета, ни запаха и часто применяется насильниками для «выключения» жертвы.







