Нарколог исключил версию отравления Навального психоактивными веществами
Врач-нарколог, глава Независимой наркологической гильдии, член общественной палаты РФ в эфире НСН заявил об отсутствии у Алексея Навального необходимых изменений в поведении для версии об отравлении наркотиками.
Оппозиционер и основатель ликвидированного «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный госпитализирован в больницу Омска с подозрением на отравление. В связи с его плохим самочувствием на борту самолета в Москву из Томска, экипаж был вынужден произвести экстренную посадку в Омске. Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш считает, что Навального отравили ядом, добавленным в чай. Источник агентства ТАСС в правоохранительных органах заявил, что предварительно оппозиционеру был поставлен диагноз «острое отравление психодислептиками».
Врач-нарколог, глава Независимой наркологической гильдии, член общественной палаты РФ Руслан Исаев в беседе с НСН отверг версию об отравлении Алексея Навального психотропными веществами.
«Это не характерно и не свойственно для отравления психоактивными веществами. Как правило, отравление психоактивными веществами сопровождается еще какими-то явными изменениями психики, то есть человек начинает вести себя неадекватно – высказывать бредовые идеи, есть признаки галлюцинаций, человек видит какие-то несуществующие объекты. А насколько известно из тех скудных сведений, у Алексея с поведением все было в рамках обычного. Поэтому те данные, которые пока есть, указывают на какое-то отравление, но отравление именно токсическим веществом, а не психоактивным», - пояснил свою позицию врач-нарколог.
Пресс-секретарь политика сообщает, что он впал в кому и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Это не первый случай с возможным отравлением Навального. В июле он уже был госпитализирован с признаками аллергической реакции, тогда врачи не выявили признаков отравления.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
942 тыс.+4 785 / сут.
Умерли
16 099+110 / сут.
Выздоровели
756 тыс.+6 090 / сут.
- Вакцина от COVID-19 оказалась противопоказана для беременных
- Ефремов посвятил стихи погибшему в ДТП
- Ученые выяснили, сохраняется ли COVID-19 в замороженной еде
- В Кремле пожелали здоровья Навальному
- Сотрудникам прокуратуры ужесточат правила поведения в соцсетях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru