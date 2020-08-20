Нарколог исключил версию отравления Навального психоактивными веществами

Оппозиционер и основатель ликвидированного «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный госпитализирован в больницу Омска с подозрением на отравление. В связи с его плохим самочувствием на борту самолета в Москву из Томска, экипаж был вынужден произвести экстренную посадку в Омске. Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш считает, что Навального отравили ядом, добавленным в чай. Источник агентства ТАСС в правоохранительных органах заявил, что предварительно оппозиционеру был поставлен диагноз «острое отравление психодислептиками».

Врач-нарколог, глава Независимой наркологической гильдии, член общественной палаты РФ Руслан Исаев в беседе с НСН отверг версию об отравлении Алексея Навального психотропными веществами.

«Это не характерно и не свойственно для отравления психоактивными веществами. Как правило, отравление психоактивными веществами сопровождается еще какими-то явными изменениями психики, то есть человек начинает вести себя неадекватно – высказывать бредовые идеи, есть признаки галлюцинаций, человек видит какие-то несуществующие объекты. А насколько известно из тех скудных сведений, у Алексея с поведением все было в рамках обычного. Поэтому те данные, которые пока есть, указывают на какое-то отравление, но отравление именно токсическим веществом, а не психоактивным», - пояснил свою позицию врач-нарколог.