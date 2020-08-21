Бильжо об отказе Ефремова от адвоката, транспортировке Навального и второй волне COVID-19
Художник Андрей Бильжо специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Ефремов отказался от своего адвоката
Актер Михаил Ефремов на заседании суда сообщил, что намерен поменять своих адвокатов. От услуг Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской он отказывается, они останутся только консультантами.
Андрей Бильжо: «Это очень важная новость. И я очень рад за Михаила Ефремова, это правильный поступок», – отметил художник в эфире НСН.
Навальный в коме
Алексей Навальный был госпитализирован в Омске. Ему стало плохо на борту самолета. Оппозиционер в коме, его транспортируют в немецкую клинику.
Андрей Бильжо: «Дай бог ему здоровья, сил его семье и друзьям. Я надеюсь, что все закончится хорошо. А те, кто поступал некрасиво и подло, им воздастся. И врач, который поставил диагноз "нарушение обмена веществ", к слову, такого диагноза не существует», – рассказал он слушателям НСН.
Тихановская призвала рабочих продолжать забастовки
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала новое видеообращение, в котором призвала рабочих крупных предприятий продолжать забастовки в республике.
Андрей Бильжо: «Я бы тоже хотел поддержать Светлану Тихановскую. И пожелать белорусам в этой нелегкой борьбе, в их мирном протесте успехов, победу и как можно меньше потерь», – сказал он НСН.
Россия возобновила международные рейсы еще из трех городов
Россия возобновила международные рейсы еще из трех городов – Казани, Калининграда и Новосибирска. Ранее улететь в открывшиеся для россиян зарубежные страны можно было только из Москвы, Петербурга и Ростова-на-Дону.
Андрей Бильжо: «Здорово, что карта городов, из которых можно улететь, расширяется. Но плохо, что наступает вторая волна коронавируса. Как это будет сочетаться – трудно представить», – прокомментировал он в разговоре с НСН.
Мошенники разработали схемы лже-инвестиций в производство вакцины
Банк России зафиксировал новые схемы мошенников, которые на фоне пандемии предлагают делать инвестиции в производство вакцины от коронавируса.
Андрей Бильжо: «Надо же, у мошенников ничего святого нет. Надо быть бдительными. Чем хуже положение в стране, чем больше болезней, тем больше мошенников. Они размножаются, как вирусы, даже не знаешь, что страшнее», – заметил художник в интервью НСН.
Названы самые читаемые книги в московском метро
Названы самые читаемые книги в московском метро. В лидерах «Ярмарка тщеславия» Теккерея, «Морфий» Булгакова и «Так говорил Заратустра» Ницше.
Андрей Бильжо: «Я всегда считал, что наша страна, как бы она не называлась, но он самая читающая страна в мире. И если этот рейтинг соответствует действительности, то я горжусь читателями в метро. Читайте еще больше», – посоветовал в беседе с НСН Андрей Бильжо.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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