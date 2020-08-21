Бильжо об отказе Ефремова от адвоката, транспортировке Навального и второй волне COVID-19

Художник Андрей Бильжо специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.

1

Ефремов отказался от своего адвоката

Актер Михаил Ефремов на заседании суда сообщил, что намерен поменять своих адвокатов. От услуг Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской он отказывается, они останутся только консультантами.

Андрей Бильжо: «Это очень важная новость. И я очень рад за Михаила Ефремова, это правильный поступок», – отметил художник в эфире НСН.

2

Навальный в коме

Алексей Навальный был госпитализирован в Омске. Ему стало плохо на борту самолета. Оппозиционер в коме, его транспортируют в немецкую клинику.

Андрей Бильжо: «Дай бог ему здоровья, сил его семье и друзьям. Я надеюсь, что все закончится хорошо. А те, кто поступал некрасиво и подло, им воздастся. И врач, который поставил диагноз "нарушение обмена веществ", к слову, такого диагноза не существует», – рассказал он слушателям НСН.

3

Тихановская призвала рабочих продолжать забастовки

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала новое видеообращение, в котором призвала рабочих крупных предприятий продолжать забастовки в республике.

Андрей Бильжо: «Я бы тоже хотел поддержать Светлану Тихановскую. И пожелать белорусам в этой нелегкой борьбе, в их мирном протесте успехов, победу и как можно меньше потерь», – сказал он НСН.

4

Россия возобновила международные рейсы еще из трех городов

Россия возобновила международные рейсы еще из трех городов – Казани, Калининграда и Новосибирска. Ранее улететь в открывшиеся для россиян зарубежные страны можно было только из Москвы, Петербурга и Ростова-на-Дону.

Андрей Бильжо: «Здорово, что карта городов, из которых можно улететь, расширяется. Но плохо, что наступает вторая волна коронавируса. Как это будет сочетаться – трудно представить», – прокомментировал он в разговоре с НСН.

5

Мошенники разработали схемы лже-инвестиций в производство вакцины

Банк России зафиксировал новые схемы мошенников, которые на фоне пандемии предлагают делать инвестиции в производство вакцины от коронавируса.

Андрей Бильжо: «Надо же, у мошенников ничего святого нет. Надо быть бдительными. Чем хуже положение в стране, чем больше болезней, тем больше мошенников. Они размножаются, как вирусы, даже не знаешь, что страшнее», – заметил художник в интервью НСН.

6

Названы самые читаемые книги в московском метро

Названы самые читаемые книги в московском метро. В лидерах «Ярмарка тщеславия» Теккерея, «Морфий» Булгакова и «Так говорил Заратустра» Ницше.

Андрей Бильжо: «Я всегда считал, что наша страна, как бы она не называлась, но он самая читающая страна в мире. И если этот рейтинг соответствует действительности, то я горжусь читателями в метро. Читайте еще больше», – посоветовал в беседе с НСН Андрей Бильжо.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости
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