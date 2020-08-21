Бильжо об отказе Ефремова от адвоката, транспортировке Навального и второй волне COVID-19

Андрей Бильжо: «Я всегда считал, что наша страна, как бы она не называлась, но он самая читающая страна в мире. И если этот рейтинг соответствует действительности, то я горжусь читателями в метро. Читайте еще больше», – посоветовал в беседе с НСН Андрей Бильжо.

