В Кремле пожелали здоровья Навальному

В Кремле знают о тяжёлом состоянии здоровья оппозиционера Алексея Навального из сообщений СМИ, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, для лечения политика привлечены лучшие врачи.

Песков добавил, что в Кремле желают Навальному скорейшего выздоровления, передаёт РИА Новости. Представитель главы государства пообещал, что в случае, если анализы подтвердят отравление политика, будет проведено расследование.

В Кремле также заверили, что если Навальному потребуется выезд из страны для лечения, власти оперативно рассмотрят обращение.

Навальный был госпитализирован с борта самолёта в Омске. Он возвращался из Томска в Москву, но во время полёта ему стало плохо. Политик потерял сознание, у него заподозрили токсическое отравление. Представители оппозиционера предполагают, что его могли намеренно отравить, когда он пил чай в аэропорту.

В больнице скорой медицинской помощи №1 Навального ввели в кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Заместитель главврача Анатолий Калиниченко дал понять, что речь идёт о спасении жизни, пишет «Свободная пресса».

