Эксперт по биологическому оружию оценил версию о яде в вещах Навального
Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин в эфире НСН рассказал, как могло бы действовать смертельно опасное вещество, если бы оказалось в вещах Алексея Навального.
Соратник Навального, юрист ФБК Иван Жданов заявил, что в вещах оппозиционера Алексея Навального мог быть яд, причем вещество могло быть опасным не только для самого политика, но и для окружающих. По его словам, врачам даже рекомендовали надевать защитные костюмы, чтобы уберечь себя.
Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин в беседе с НСН поставил под сомнение действенность такого яда.
«Хотелось бы, конечно, доподлинно узнать, что за смертельно опасное вещество. Пока это выглядит весьма голословно. А так много разных веществ есть, но это сработало бы не быстро. Скорее всего, это бы сработало в течение месяца или хотя бы недели-двух. Это очень токсическое вещество должно быть, чтобы его сегодня же скрутило. По-моему это все какая-то «утка», дутая сенсация», - высказал мнение Никулин.
Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН отметил, что «более правдоподобно» выглядит версия с наличием в организме Навального оксибутирата натрия.
«Это лекарственный препарат, который, если смешать с алкоголем, то может быть такая реакция организма. Потому что его используют для лечения, в том числе, алкогольной зависимости», - заключил собеседник НСН.
Между тем, заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи Омска Анатолий Калиниченко заявил, что в организме Навального не найдено следов ядов.
В четверг самолет следовавший из Томска в Москву совершил экстренную посадку в Омске из-за самочувствия Алексея Навального. Оппозиционера госпитализировали в больницу с подозрением на отравление. Пока медики не могут позволить транспортировку Навального под ответственность его родственников в связи с его нестабильным состоянием.
Ранее врач-нарколог, глава Независимой наркологической гильдии, член общественной палаты РФ Руслан Исаев в беседе с НСН отверг версию об отравлении Алексея Навального психотропными веществами.
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