Эксперт по биологическому оружию оценил версию о яде в вещах Навального

Соратник Навального, юрист ФБК Иван Жданов заявил, что в вещах оппозиционера Алексея Навального мог быть яд, причем вещество могло быть опасным не только для самого политика, но и для окружающих. По его словам, врачам даже рекомендовали надевать защитные костюмы, чтобы уберечь себя.

Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин в беседе с НСН поставил под сомнение действенность такого яда.

«Хотелось бы, конечно, доподлинно узнать, что за смертельно опасное вещество. Пока это выглядит весьма голословно. А так много разных веществ есть, но это сработало бы не быстро. Скорее всего, это бы сработало в течение месяца или хотя бы недели-двух. Это очень токсическое вещество должно быть, чтобы его сегодня же скрутило. По-моему это все какая-то «утка», дутая сенсация», - высказал мнение Никулин.