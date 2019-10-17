Названа причина смерти пассажиров сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

Он уточнил, что люди скончались не в результате удара лайнера об взлетно-посадочную полосу, а из-за распространения огня и задымления. При этом ядовитый дым выделился из-за горения не только топлива, но и пластиковой обшивки салона.

Кроме того, многие пассажиры попросту не успели среагировать и отстегнуть ремни безопасности.

Sukhoi Superjet-100 «Аэрофлота» загорелся 5 мая 2019 года во время экстренной посадкой в аэропорту Шереметьево. Погибли 40 пассажиров и один бортпроводник.

