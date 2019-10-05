Страховщики оценили шансы на выживание в автокатастрофах

Национальный союз страховщиков ответственности представит статистику по выжившим в авариях различных видов транспорта. Сравнительные данные РБК сообщила вице-президент союза Светлана Гусар.

Так, страховщики относят вертолеты к наиболее опасным видам транспорта. Соотношение погибших и раненых в случае аварии составляет один к одному.

Самый большой шанс выжить у пассажиров трамвая. В ДТП с трамваем на одного погибшего приходится 115 раненых.

Меньше возможностей – у пассажиров других видов городского транспорта. Число раненых на одного погибшего в аварии с автобусом – 26 человек, с троллейбусом – 46 человек.

В крушении морского или речного судна на одного погибшего приходится 13 раненых, на поезде – 44.

Статистики аварии на автомобилях нет, потому что такие ДТП не попадают под страхование обязательной гражданской ответственности перевозчиков.

Ранее председатель Экспертного совета по взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами, председатель Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков назвал НСН способ решения проблемы распространения незаконных транспортных лицензий.

