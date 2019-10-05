Страховщики оценили шансы на выживание в автокатастрофах
Национальный союз страховщиков ответственности представит статистику по выжившим в авариях различных видов транспорта. Сравнительные данные РБК сообщила вице-президент союза Светлана Гусар.
Так, страховщики относят вертолеты к наиболее опасным видам транспорта. Соотношение погибших и раненых в случае аварии составляет один к одному.
Самый большой шанс выжить у пассажиров трамвая. В ДТП с трамваем на одного погибшего приходится 115 раненых.
Меньше возможностей – у пассажиров других видов городского транспорта. Число раненых на одного погибшего в аварии с автобусом – 26 человек, с троллейбусом – 46 человек.
В крушении морского или речного судна на одного погибшего приходится 13 раненых, на поезде – 44.
Статистики аварии на автомобилях нет, потому что такие ДТП не попадают под страхование обязательной гражданской ответственности перевозчиков.
Ранее председатель Экспертного совета по взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами, председатель Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков назвал НСН способ решения проблемы распространения незаконных транспортных лицензий.
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