Спасатель МЧС отрыл правила выживания в лесу

В поисках 3-хлетнего мальчика, пропавшего 14 августа в лесу под Омском, подключились более 700 человек, среди них волонтеры, спасатели, сотрудники полиции. Ребенок был найден живым. Ему оказана медицинская помощь.

О пропаже мальчика в полицию заявили родители. Они выехали в лес за ягодами и оставили мальчика в машине на 15 минут, когда вернулись, мальчика в автомобиле не оказалось.

Аттестованный спасатель МЧС, эксперт по выживанию Эдуард Халилов в эфире НСН порекомендовал прежде, чем предпринимать какие-то действия, если остался в лесу один и заблудился, успокоиться. Только потом принять будущую стратегию выживания, оценить, какие действия приведут к спасению, а какие, наоборот, - к ухудшению ситуации.

«Есть два пути. Первый – оставаться на месте и ждать, что тебя кто-то найдет. Если человек был в составе туристической группы, отошел от нее и потерялся, в этом случае ему нужно оставаться на месте и нив коем случае никуда не уходить. Такая рекомендация связана с тем, что человек может перепутать направление и начнет отдаляться от лагеря. Следует развести костер. Он даст тепло и освещение. В темное время суток его гораздо проще будет найти. Костер поднимет силу духа, у человека вырастет уверенность в себе. Следует подавать звуковые сигналы. Лучше всего свистеть. От крика человек быстрее устанет.

Второй вариант – спасаться самому. Спасаться самому нужно в той ситуации, когда человек ушел, никого не предупредив, когда его вряд ли начнут в ближайшее время искать, а у него есть понимание, где он находится территориально и как выйти к линейному объекту: автомобильной или железной дороге, реке, озеру, просеке и т.п. Тогда он должен действовать. Время имеет серьезное значение для выживания,» - пояснил эксперт по выживанию.