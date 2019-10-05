Спасатель рассказал, как противостоять агрессивным собакам
Аттестованный эксперт по выживанию Эдуард Халилов в эфире НСН, как вести себя с агрессивными домашними собаками и бездомными псами.
Громкие команды в большом количестве помогут обескуражить собаку при нападении, считают специалисты МЧС.
Команды: «Место!», «Сидеть!», «Фу!», «Стоять!» и другие, сказанные подряд громко и уверенно могут ввести животное в растерянность, и заставят собаку отступить.
Для защиты от нападающего животного в качестве подручных средств рекомендуется воспользоваться всем, что есть под рукой, включая палки и камни. При этом следует пятиться от собаки, глядя на нее, максимально громко призывая на помощь.
Если пес не останавливается, спасатели рекомендуют спровоцировать собаку на прыжок, выставив руку, обмотанную плащом или другой одеждой. В момент нападения другой рукой бить животное по болевым точкам: верхней челюсти, носу, языку и паху.
Аттестованный эксперт по выживанию Эдуард Халилов в эфире НСН рассказал, что есть единый принцип обращения с животными – никогда не убегать от них, поворачиваясь спиной. Он также рекомендовал как можно быстрее покинуть территорию собаки – там, где она ест, живет или растит потомство.
«По внешнему виду можно определить, домашняя собака или агрессивная дворняга. Для собак с ошейником работают обычные команды. Для них важны даже не слова, а интонация. Можете своей интонацией показать, что у вас нет агрессии, вы, наоборот, симпатизируете.», - порекомендовал собеседник НСН.
Он также отметил, что любые вещи, которые есть в руках: сумка, зонтик, верхняя одежа – должны оказаться перед человеком, чтобы принять агрессию собаки на себя и максимально защитить корпус. Эдуард Халилов назвал средства обороны, которые эффективно воздействуют на собак.
«Самое оптимальное – электрошокер. Но его применяют не для удара, а чтобы отпугнуть собак. Они не любят такие резкие и частые звуки. Рекомендую иметь перцовый баллончик. У собак чувствительность во много раз сильнее, чем у человека. Это эффективное средство воздействия. Если ничего этого нет, возьмите в руку ключи или что-то острое. У вас будет пара секунд при нападении пса, чтобы ударить его по болевым точкам. Можете разбить бутылку. Собака воспримет вас уже не как жертву, а охотника. Есть шанс, что она убежит, когда увидит разлетающиеся осколки», - заявил эксперт.
Эдуард Халилов дал несколько советов на случай, если вы оказались окружены собачьей сворой.
«Постарайтесь приблизиться к стене, чтобы исключить возможность для собак напасть на вас со всех сторон. Зовите на помощь. Постарайтесь увидеть людей в поле зрения, того же дворника с лопатой. Сделайте все, чтобы вас услышали и помогли», - сказал собеседник НСН.
Ранее бывший глава Российской кинологической федерации Александр Иншаков в эфире НСН раскритиковал список опасных собак, в которой включены волко-собачьи гибриды, волкособ или гибрид волка.
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