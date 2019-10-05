Спасатель рассказал, как противостоять агрессивным собакам

Громкие команды в большом количестве помогут обескуражить собаку при нападении, считают специалисты МЧС.

Команды: «Место!», «Сидеть!», «Фу!», «Стоять!» и другие, сказанные подряд громко и уверенно могут ввести животное в растерянность, и заставят собаку отступить.

Для защиты от нападающего животного в качестве подручных средств рекомендуется воспользоваться всем, что есть под рукой, включая палки и камни. При этом следует пятиться от собаки, глядя на нее, максимально громко призывая на помощь.

Если пес не останавливается, спасатели рекомендуют спровоцировать собаку на прыжок, выставив руку, обмотанную плащом или другой одеждой. В момент нападения другой рукой бить животное по болевым точкам: верхней челюсти, носу, языку и паху.

Аттестованный эксперт по выживанию Эдуард Халилов в эфире НСН рассказал, что есть единый принцип обращения с животными – никогда не убегать от них, поворачиваясь спиной. Он также рекомендовал как можно быстрее покинуть территорию собаки – там, где она ест, живет или растит потомство.

«По внешнему виду можно определить, домашняя собака или агрессивная дворняга. Для собак с ошейником работают обычные команды. Для них важны даже не слова, а интонация. Можете своей интонацией показать, что у вас нет агрессии, вы, наоборот, симпатизируете.», - порекомендовал собеседник НСН.