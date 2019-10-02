Конструктор: Причины трагедии в Шереметьеве надо искать в «Суперджете»

Следствие по делу о катастрофе самолета SSJ100 в мае 2019 года в московском аэропорту «Шереметьево» возложило вину за гибель 41 человека на командира корабля Дениса Евдокимова. Об этом в среду, 2 октября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК). Пилоту предъявлено обвинение ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц). Следствие считает, что летчик осуществил грубую посадку, что повлекло разрушение и возгорание самолета, приведшее к человеческим жертвам.

Заслуженный конструктор России Алексей Игнатов заявил в эфире НСН, что считает предъявленное обвинение пилоту «абсолютно несправедливым». Он полагает, что проблему нужно искать в технических характеристиках самолета, которые привели к катастрофе.

«Надо предъявлять обвинения к самолету и к компании, которая его разработала. Нарушено самое главное правило проектирования самолета – конструкция топливного бака не должна разрушаться из-за поломки стойки шасси. Ошибка в том, что силовой узел этого агрегата закреплен за стенку топливного бака. Когда произошла поломка этого места, естественно топливо вылилось на полосу. А летчик сделал все возможное. У него даже на стадии спуска могло быть нарушение управлением самолета. Недавно у "Боинга" были проблемы с шасси, он потерпел аварию, но топливный бак у него не разрушился», – сказал Игнатов.