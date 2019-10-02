Конструктор: Причины трагедии в Шереметьеве надо искать в «Суперджете»
Заслуженный конструктор России рассказал НСН, почему следователям следуют лучше вникнуть в технические характеристики SSJ100.
Следствие по делу о катастрофе самолета SSJ100 в мае 2019 года в московском аэропорту «Шереметьево» возложило вину за гибель 41 человека на командира корабля Дениса Евдокимова. Об этом в среду, 2 октября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК). Пилоту предъявлено обвинение ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц). Следствие считает, что летчик осуществил грубую посадку, что повлекло разрушение и возгорание самолета, приведшее к человеческим жертвам.
Заслуженный конструктор России Алексей Игнатов заявил в эфире НСН, что считает предъявленное обвинение пилоту «абсолютно несправедливым». Он полагает, что проблему нужно искать в технических характеристиках самолета, которые привели к катастрофе.
«Надо предъявлять обвинения к самолету и к компании, которая его разработала. Нарушено самое главное правило проектирования самолета – конструкция топливного бака не должна разрушаться из-за поломки стойки шасси. Ошибка в том, что силовой узел этого агрегата закреплен за стенку топливного бака. Когда произошла поломка этого места, естественно топливо вылилось на полосу. А летчик сделал все возможное. У него даже на стадии спуска могло быть нарушение управлением самолета. Недавно у "Боинга" были проблемы с шасси, он потерпел аварию, но топливный бак у него не разрушился», – сказал Игнатов.
Конструктор считает, что Следственному комитету нужно тщательнее разобраться в технических аспектах этой катастрофы.
«При сертификации самолета было 256 версий программного управления воздушным судном, при котором электрика при включении отказывала. После этого систему перепрограммировали, чтобы она выполняла свои функции. Колядин, будучи председателем сертификационной комиссии, сказал в ГСС (АО «Гражданские самолеты Сухого» - НСН): "Товарищи, если у вас уже было десять отказов, нужно от этой системы управления самолетом отказаться". А они продолжали сертифицировать. 5 мая случилось то, что малейшее вмешательство в систему электрики – а это был удар молнии – мог привести к нарушению программного обеспечения работы самолета. Следственному комитету нужно разбираться в технических аспектах этого инцидента», – уверен Алексей Игнатов.
В пресс-службе «Аэрофлота» сообщили, что эксперты Межгосударственного авиационного комитета продолжают анализ особенностей конструкций и технического состояния самолета, назначенные СК экспертизы также не окончены.
Специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов, который представляет интересы потерпевших, также заявил в эфире НСН, что считает несправедливым предъявление обвинения к экипажу.
Вечером 5 мая выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании «Аэрофлот» вернулся в аэропорт Шереметьево. В результате жесткой посадки лайнер загорелся. На борту находились 78 человек, 41 из них, включая одного члена экипажа, погиб.
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