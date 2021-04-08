Путин рассказал, каким будет послание Федеральному собранию

В послании Федеральному собранию в этом году по традиции будут обозначены ориентиры социально-экономического развития России и задачи для федеральных органов власти, заявил президент Владимир Путин в четверг, 8 апреля.

«Здесь важен именно системный подход, преемственность целей <...> и постоянная настройка тех механизмов, инструментов, которые есть в нашем распоряжении и которые мы с вами создаем для совместной работы», - приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.