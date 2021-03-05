«Сигнал силовикам». Минченко объяснил слова Путина о «хорьковых» целях
Глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» в эфире НСН объяснил, кому были адресованы слова президента о недопустимости использовать интернет для влияния детей.
Владимир Путин заявил о недопустимости использовать интернет для влияния на детей в своих «хорьковых» целях. Позднее его пресс-секретарь Дмитрий Песков пояснил, что Путин имел ввиду тех, кто призывает несовершеннолетних выходить на улицы и «участвовать в неразрешенных акциях».
Глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в эфире НСН объяснил, кому были адресованы слова Путина.
«Это послание силовым структурам и контрольным органам, что надо ужесточать контроль над интернетом, интернет-пространством. Думаю, это может быть прологом к новому этапу регулирования зарубежных интернет-платформ, крупных социальных сетей. Очевидно, что администрация «Твиттера» и «Фейсбука» политизирована. Своей политикой алгоритмов, выдачей она очевидно работает на оппозиционный лагерь в России. Я от рекомендаций «Твиттера» отписался, поточу что они меня заспамили. У них все рекомендации – это Навальный, Ходорковский и подобные оппозиционные фигуры. Очевидно, что направленность выдачи заточена на то, чтобы продвигать оппозиционный нарратив. Наши власти этим озабочены. Они хотят усилить контроль за интернетом в преддверии сентябрьских выборов. Это одна из задач», - сказал Минченко.
Ранее Евгений Минченко в эфире НСН оценил уровень поддержки «Единой России».
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