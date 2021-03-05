«Сигнал силовикам». Минченко объяснил слова Путина о «хорьковых» целях

Владимир Путин заявил о недопустимости использовать интернет для влияния на детей в своих «хорьковых» целях. Позднее его пресс-секретарь Дмитрий Песков пояснил, что Путин имел ввиду тех, кто призывает несовершеннолетних выходить на улицы и «участвовать в неразрешенных акциях».

Глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в эфире НСН объяснил, кому были адресованы слова Путина.