Вежливая ругань. Орешкин о послании Путина Федеральному собранию

«У президента нелегкая ситуация, потому что экономика не так бурно растет, некоторые его указы не исполняются, многие программы, например, демографическая, провалены. Также провалена программа 2010 года по переводу к 2020-му году производства лекарств на территорию России. Речь шла о том, что 90% препаратов будут производиться в нашей стране. Этого, конечно, нет. При этом растут социальные протесты. Думаю, что ничего фундаментального мы не услышим, но формулировки приходится оттачивать, да и темы приходится менять», - заявил Орешкин.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в ежегодном послании главы государства Федеральному собранию будут затронуты темы развития страны, а также предстоящих выборов в Государственную думу. Но конкретная дата не названа, хотя раньше обозначался март.

«Президент хотел бы сказать необычное: мы поднимаемся с колен и будем делать дальше, но вот уже 10 лет мы эти слова слышим и материальных результатов не видим. И то, что президент не спешит с этим обращением, означает, что кремлевская администрация что-то придумывает и компонует это обращение по-новому. Предполагаю, что это будет завинчивание гаек, потому что ничего больше не остается, но надо же сделать это обоснованно, вежливо, достоверно», - заявил НСН Дмитрий Орешкин.

Примечательно, что послание не может рассматриваться как юридический документ президента, поскольку Конституцией предусмотрено только два вида правовых актов главы государства — его указы и распоряжения. При этом послание является значимым политическим и программным документом, адресованным, по сути дела, не только парламенту, но и всем другим органам власти в России, а также обществу в целом.

