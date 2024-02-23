Ехать под камеру: В России продолжают спорить об эффективности дорожных камер

Например, камеры Центра организации дорожного движения научились распознавать нарушения правил проезда трамвайных остановок в Москве. Об этом сообщил Департамент транспорта города Москвы в своем Telegram-канале.

В Дептрансе заявили, что камеры фиксируют траекторию движения автомобиля и его скорость и делают несколько снимков. За нарушение водители будут вынуждены заплатить штраф в размере 1500 рублей.



Власти также хотят вернуть штрафы за превышение водителями средней скорости, пишет «Коммерсант». Минтранс РФ подготовил поправки в ПДД, предусматривающие возобновление практики вынесения штрафов за превышение «средней скорости». В ведомстве уточнили понятие средней скорости. Таковой предложено считать «значение, равное отношению длины участка дороги с установленным ограничением скорости, ко времени, затраченному транспортным средством на преодоление данного участка».