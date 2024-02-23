Ехать под камеру: В России продолжают спорить об эффективности дорожных камер
Дорожные камеры, которые фиксируют движение автомобилей, часто работают некорректно. Из-за этого водителям выписывают незаконные штрафы.
Сумма штрафов за нарушения правил дорожного движения, наложенных с помощью камер фотовидеофиксации, в России в прошлом году составила около 141 млрд рублей, это рекорд за последние пять лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистику Госавтоинспекции.
Например, камеры Центра организации дорожного движения научились распознавать нарушения правил проезда трамвайных остановок в Москве. Об этом сообщил Департамент транспорта города Москвы в своем Telegram-канале.
В Дептрансе заявили, что камеры фиксируют траекторию движения автомобиля и его скорость и делают несколько снимков. За нарушение водители будут вынуждены заплатить штраф в размере 1500 рублей.
Власти также хотят вернуть штрафы за превышение водителями средней скорости, пишет «Коммерсант». Минтранс РФ подготовил поправки в ПДД, предусматривающие возобновление практики вынесения штрафов за превышение «средней скорости». В ведомстве уточнили понятие средней скорости. Таковой предложено считать «значение, равное отношению длины участка дороги с установленным ограничением скорости, ко времени, затраченному транспортным средством на преодоление данного участка».
Введение штрафов за превышение средней скорости требует четкой синхронизации по времени двух камер, что затруднительно на фоне сбоев спутниковых систем навигации, заявил руководитель группы ОНФ «Защита прав автомобилистов», автоэксперт Петр Шкуматов в интервью НСН. По его словам, в случае ошибки водитель ничего не сможет доказать.
«Самая главная проблема – это ошибки. Применение такого метода требует четкой и доказуемой синхронизации двух камер по времени, которые серьезно разнесены друг от друга на расстоянии. Мы понимаем, что синхронизация камер по времени, когда спутниковые системы навигации демонстрируют сбои, это не так просто. Сбои могут быть на самих камерах. Как доказывать водителю, что произошел сбой, пока неизвестно. Производители камер тоже не придумали такую методику. То есть, в случае ошибок водитель ничего доказать не сможет», - объяснил он.
В свою очередь, член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Виталий Ефимов в разговоре с НСН заявил, что МВД выступило против, потому что может быть не готово в полной мере выполнить предложение Минтранса. При этом он выступил за принятие поправок.
«Другое дело, что, может быть, сейчас технических средств нет таких. Возможно, МВД пока не готово к этому вопросу, вычислить среднюю скорость не так-то просто. Для этого нужно сложить камеры, иметь центры, цифровые платформы, разработать новые системы. Сеть сигналов должна куда-то прийти в центр, там они должны проанализироваться, сейчас они не анализируются, нет такого алгоритма. Это непростое дело, но правильное», - сказал депутат.
Регистрирующая нарушения на дорогах техника нередко дает сбои, здесь всегда нужен дополнительный контроль, обратил внимание на ситуацию независимый автоэксперт Андрей Ломанов в интервью НСН.
«Сбои видеофиксации регулярно происходят по той или иной причине, из-за метеорологических усилий и т.д. Конечно, в этом случае законопослушный водитель совершенно не обязан платить штраф за действия, которые он не совершал. Это ошибочное измерение камер, оно касается камер фиксации скорости, стандартных правонарушений, связанных с перестроением движений по городу, в том числе и парковки... Плюс к этому, часто бывает, что камера выдает другой тариф по парковке: машина стояла в одной зоне, где оплата 40 рублей за час, а ему выписывают 380 за час. В любом случае, если человек не совершал это правонарушение, то ему обязаны компенсировать. И даже если он оплатил этот штраф, но готов доказать, что его здесь не было, то, конечно, деньги ему должны вернуться независимо от того, когда это было совершено», - уверен Ломанов.
Ранее в МВД заявили, что не намерены возвращать штрафы для водителей за превышение средней скорости, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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