«На 10 км медленнее»: Как избежать ошибочных штрафов на превышении скорости

По его словам, инициатива Минтранса не нова и бесполезна. Крохмаль считает, что ведомству нужно бороться с плохими дорогами и пьяными водителями.



«Я думаю, что такие инициативы никак не повлияют на безопасность дорожного движения. Уже не один раз обсуждалось все это. Это то же самое, что доставать со старой антресоли старые вещи, которые свое уже отжили и никакого функционала не несут. К старому обращаются, во-первых, из-за недостатка идей, а во-вторых, из-за ротации кадров - приходят новые работники, которым нужно показать имитацию деятельности. Нужно заниматься решением таких вопросов, как качество дорог, нужно посмотреть статистику причин ДТП, в которой, к слову, на первом месте как раз качество дорог, необходимо бороться с пьяными за рулем, а также проверить все мосты и путепроводы, которые стоят уже гораздо дольше своего срока эксплуатации и рушатся», - заключил Крохмаль.

Ранее Минтранс России подготовил проект новых требований к дорожным камерам, который в том числе запрещает устанавливать фиксирующие однотипные нарушения комплексы чаще, чем раз в километр, напоминает «Радиоточке НСН».

