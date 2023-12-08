«На 10 км медленнее»: Как избежать ошибочных штрафов на превышении скорости
Учитывая погрешность камер, водитель должен ехать не с максимально разрешенной скоростью, а медленнее километров на семь-десять, заявил НСН Константин Крохмаль.
Глава общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль в эфире НСН дал автомобилистам советы, как избежать ошибочных штрафов за превышение средней скорости.
Ранее стало известно, что Минтранс доработал поправки к Правилам дорожного движения, вводящие термин «средняя скорость» и запрет на ее превышение, новая редакция опубликована на портале проектов нормативных правовых актов.
«Чтобы не попасться в эти все мини-ловушки, водителю нужно смотреть в первую очередь на навигатор, который показывает расположение камер. Нужно учитывать погрешность камер, которая при неправильно настройке может составлять от пяти до восьми километров. Зная это, водитель должен ехать не с максимально разрешенной скоростью, а медленнее километров на семь-десять, чтобы не давать камере шанса выписать штраф», - посоветовал собеседник НСН.
По его словам, инициатива Минтранса не нова и бесполезна. Крохмаль считает, что ведомству нужно бороться с плохими дорогами и пьяными водителями.
«Я думаю, что такие инициативы никак не повлияют на безопасность дорожного движения. Уже не один раз обсуждалось все это. Это то же самое, что доставать со старой антресоли старые вещи, которые свое уже отжили и никакого функционала не несут. К старому обращаются, во-первых, из-за недостатка идей, а во-вторых, из-за ротации кадров - приходят новые работники, которым нужно показать имитацию деятельности. Нужно заниматься решением таких вопросов, как качество дорог, нужно посмотреть статистику причин ДТП, в которой, к слову, на первом месте как раз качество дорог, необходимо бороться с пьяными за рулем, а также проверить все мосты и путепроводы, которые стоят уже гораздо дольше своего срока эксплуатации и рушатся», - заключил Крохмаль.
Ранее Минтранс России подготовил проект новых требований к дорожным камерам, который в том числе запрещает устанавливать фиксирующие однотипные нарушения комплексы чаще, чем раз в километр, напоминает «Радиоточке НСН».
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