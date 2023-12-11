«Это абсурд!»: Идею Минтранса о новых штрафах сравнили с «Войной и миром»
Константин Крохмаль в эфире НСН предложил российским чиновникам при обсуждении некоторых штрафов для водителей равняться на «любимый Китай».
Российским чиновникам следует обратить внимание на мировой опыт при «придумывании» новых штрафов для водителей, а новая идея Минтранса напоминает роман Льва Толстого «Война и мир». Таким мнением в эфире НСН поделился руководитель общественной системы «Обеспечение» безопасности дорожного движения Константин Крохмаль.
Минтранс предложил ввести штрафы за нарушения предписаний «динамических информационных табло» и «знаков переменной информации». Обычно они вводят ограничения скорости на дороге при ухудшении погоды, но за нарушения не штрафуют: ГИБДД ориентируется на постоянные знаки. Минтранс прописал в проекте закона требования к дорожным камерам: на фотографии к уведомлению о штрафе должны быть отчетливо видны знак или табло, а также ограничение, которое на нем выставлено.
«Штрафовать за то, что водитель не обратил внимания на табло, занесенное наполовину снегом или льдом, абсолютно не оправдано. Использовать табло как информационные – можно. В определенных регионах планеты Земля, где есть серпантин и горные дороги, хорошая видимость и нет перепадов температуры. Но штрафовать за это… У меня эта идея вызвала, мягко говоря, непонимание, чтобы не ругаться. Ни в одной стране мира штрафы за подобное не берутся. Это все равно, что брать штраф за то, что человек не полностью прочитал щитовую рекламу, которая расположена справа от дороги. Это абсурд», - сказал Крохмаль.
Он призвал Минтранс перенять опыт Китая, а также сравнил идею ведомства с «Войной и миром».
«Водитель не обязан заучивать наизусть, но он должен ориентироваться на дороге по знакам, которые располагаются. Это все равно, что читать «Войну и мир» Толстого и пропустить пару страниц. Я бы посоветовал чиновникам обратиться к мировому опыту, и к нашему «любимому» Китаю, где эти вещи сделаны более сильно. Там на одной ключевой федеральной трассе этих информационных табло расположено больше, чем во всей России, но китайцев почему-то не штрафуют», - подытожил эксперт.
Ранее правительство одобрило продление регистрации автомобилей в новых регионах без полиса ОСАГО до с 1 января по 31 декабря 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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