«Штрафы, ОСАГО и права»: Какие изменения ждут автомобилистов в 2024 году
С марта минимальный срок, на который можно заключить договор ОСАГО, уменьшится до одного дня. А с 1 апреля некоторые категории водителей с правами международного образца должны будут получить российские водительские удостоверения.
В 2024 году в силу вступают ряд новых требований для водителей - в частности, новые правила получения водительских удостоверений и запрет на высадку инвалидов. При этом на рассмотрении парламента, а также различных министерств уже находится ряд законопроектов и поправок, которые могут быть приняты в будущем.
ЗАМЕНА ВОДИТЕЛЬСКОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ С 1 АПРЕЛЯ
С 1 апреля 2024 года некоторые категории водителей с правами международного образца и с иностранными правами должны будут в обязательном порядке получить российские водительские удостоверения.
Так, нововведение касается тех, кто получил вид на жительство или гражданство РФ – они обязаны сменить права в течение года после признания их гражданами или выдачи ВНЖ. Также изменения затронут и граждан России, если они въехали на территорию страны впервые с момента получения иностранных прав. На замену документа им также дается год.
Из правил есть исключение — это водительское удостоверение, выданное в Белоруссии. Ни гражданам государства с видом на жительство в РФ, ни россиянам, получившим такие права, документ менять не нужно.
Нововведения также не позволят водителям с гражданством РФ уклоняться от обязательного медосмотра, который должны проходить автомобилисты раз в 10 лет, так как их иностранные права, обычно выдающиеся бессрочно, через год станут недействительны. Процесс получения российского водительского удостоверения на основании иностранного будет зависеть от желаемой категории. Так, для управления мотоциклом, мопедом и легковым автомобилем необходимо будет сдать экзамен по теории ПДД, пройти медосмотр и получить справку по форме 003-В/у. Сдавать практическую часть экзамена будет не нужно.
Для того, чтобы водить автобус, грузовик, фуру и сочлененный автобус, нужно будет пройти обучение в автошколе, сдать практический и теоретический и экзамены по вождению, а также получить медсправку.
Если за отведенный срок автомобилист не получит российское водительское удостоверение, он потеряет право управлять транспортным средством. Нарушение наказывается штрафом в размере 5–15 тысяч рублей и отстранением от управления автомобилем до восстановления прав.
ЗАПРЕТ НА ВЫСАДКУ ИНВАЛИДОВ С 1 СЕНТЯБРЯ
С 1 сентября будет запрещено высаживать из транспорта инвалидов I группы, которые не оплатили проезд. Соответствующий закон, вносящий изменения в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, подписал президент РФ Владимир Путин 4 августа.
В Совете Федерации объясняли, что закон направлен на обеспечение безопасности инвалидов в общественном транспорте и их социальной защиты в трудных жизненных ситуациях.
Так, документ запрещает высаживать из транспорта инвалидов I группы, которые едут без сопровождения, если они забыли социальную карту, не смогли или не успели оплатить проезд. Законодатели считают, что высадка таких людей из транспорта может стать причиной причинения вреда их жизни и здоровью.
Для водителей, нарушивших закон, будет действовать штраф в пять тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 30 тысяч рублей.
КРАТКОСРОЧНЫЙ ПОЛИС ОСАГО С 2 МАРТА
Владимир Путин 4 августа 2023 года подписал Федеральный закон № 455, которым вносятся изменения в Закон об ОСАГО. Поправки вступят в силу 2 марта. Так, с марта минимальный срок, на который можно заключить договор ОСАГО, сокращается до одного дня. Таким образом, можно будет оформить однодневную страховку, например – чтобы перегнать купленную машину из одного города в другой. Раньше для этого требовалось приобретать ОСАГО сроком на год.
Автовладельцы смогут оформить полис ОСАГО на период от одного дня до трех месяцев на общих основаниях. Он заработает через три дня после даты подачи страховщику документов, если стороны не согласуют для этого более короткий срок.
«СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ» - ВВЕДУТ ЛИ В 2024 ГОДУ?
Минтранс РФ подготовил поправки в ПДД, предусматривающие возобновление практики вынесения штрафов за превышение «средней скорости». В ведомстве уточнили понятие средней скорости. Таковой предложено считать «значение, равное отношению длины участка дороги с установленным ограничением скорости, ко времени, затраченному транспортным средством на преодоление данного участка».
МВД РФ ранее выступило против возвращения к практике вынесения штрафов за превышение «средней скорости». Вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский в интервью НСН также выступил против инициативы и заявил, что в Госдуме будет «острая полемика» по этому вопросу из-за ряда причин.
«Министерство транспорта предложило вернуться к так называемой средней скорости: мерять скорость между двумя точками и одновременно время, а там делить одно на другое. Это безобразие, против него высказалось даже МВД по всем каналам в лице своего официального представителя. Это было сделано несколько лет назад, но депутат Ярослав Нилов внес поправку, что деяние должно быть в административном праве так же, как и в уголовном: характеризоваться временем и местом. Не бывает такого, что убил или украл в промежутке между первым и десятым километром. Поэтому я думаю, что это нововведение через Госдуму не пройдет, будет острая полемика», - сказал он.
В свою очередь член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Виталий Ефимов в разговоре с НСН заявил, что МВД выступило против, потому что может быть не готово в полной мере выполнить предложение Минтранса. При этом он выступил за принятие поправок.
«Другое дело, что, может быть, сейчас технических средств нет таких. Возможно, МВД пока не готово к этому вопросу, вычислить среднюю скорость не так-то просто. Для этого нужно сложить камеры, иметь центры, цифровые платформы, разработать новые системы. Сеть сигналов должны куда-то прийти в центр, там они должны проанализироваться, сейчас они не анализируются, нет такого алгоритма. Это непростое дело, но правильное», - сказал депутат.
ЗАКОН О ГРУЗОВОМ ТРАНСПОРТЕ
Кроме того, Виталий Ефимов заявил НСН, что в 2024 году необходимо принять закон о грузовом транспорте. По его словам, на сегодняшний день грузовой транспорт работает не в правовом поле – владельцы и водители нигде не зарегистрированы и неизвестно, как они обеспечивают безопасность этого транспорта.
«(Нужно будет рассмотреть и принять – ред. НСН) закон о грузовом транспорте, у нас нет закона о грузовом транспорте, он работает не в правовом поле. У нас 6,5 млн грузовиков работает без правового поля: неизвестно, какие водители, какие владельцы. Неизвестно, как они обеспечивают безопасность, потому что они нигде не зарегистрированы – номера получили и все. От грузового транспорта погибает в пять раз больше людей, чем на всем пассажирском транспорте. Неизвестно, кто сидит за рулем и как подготовлена техника к эксплуатации», - сказал депутат.
ШТРАФЫ ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ШУМНЫХ АВТОМОБИЛЯХ
В 2024 году водителей могут начать наказывать за движение на слишком шумных автомобилях и мотоциклах. Госдума уже приняла в первом чтении законопроект об автоматическом назначении штрафов за нарушения водителями ночной тишины, зафиксированные при помощи приборов-шумомеров.
Так, законопроект, подготовленный Мосгордумой, предлагает ввести штраф за нарушение тишины в автоматическом режиме с помощью фото- и видеофиксации нарушений камерами, оснащенными шумомерами, и задерживать и помещать на спецстоянку транспортные средства с модифицированными глушителями.
Документ наделяет власти субъектов правом устанавливать штрафы — от 5 до 30 тысяч рублей— за нарушение норм шума, которые пропишут в постановлении правительства.
Депутат Виталий Ефимов заявил НСН, что выступает за принятие законопроекта.
«Есть часть автомобилистов, особенно мотоциклисты, они ночью гоняют, спать не дают. Нужно не то, что штрафовать, а мотоциклы отнимать! Поддерживаю этот законопроект», - сказал он.
Со своей стороны, Леонид Ольшанский отметил в беседе с НСН, что у законопроекта есть риск быть «мертворожденной нормой».
«Все кодексы гласят, что в случае малейшего сомнения – откуда пуля прилетела, какой был тормозной путь машины – суд должен назначить экспертизу. Может ли инспектор определить шум? Это будет на социально-бытовом уровне, люди будут говорить: «нет, у меня нормальный (шум – ред. НСН)». Думаю, что это будет мертворожденная норма. Хотя с разными мотоциклистами, которые летают без глушителя и рев стоит страшный, бороться нужно. Но, опять- таки, вопрос экспертизы», - сказал он.
Кроме того, на рассмотрение Госдумы внесены несколько законопроектов, предусматривающих обязательную регистрацию СИМ, а также уточняющих ответственность для водителей такой техники за нарушения ПДД, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мужчина погиб из-за залетевшего в квартиру фейерверка в Челябинске
- Умер продюсер и звукоинженер The Grateful Dead Джон Катлер
- Для россиян изменятся правила проведения экзаменов на права
- Еще один ребенок скончался после субботнего обстрела Белгорода
- Путин: Удар Киева по Белгороду – террористический акт
- В Курской области от удара ВСУ пострадало село Троицкое
- Суд решил не блокировать YouTube-канал Ивлеевой из-за видео с нецензурной лексикой
- Слуцкий и Малинкович подали документы на регистрацию кандидатами в президенты РФ
- Во Владивостоке, Находке и на Сахалине объявили угрозу цунами
- На Украине повреждена ТЭС из-за взрыва
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru