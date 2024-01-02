«Штрафы, ОСАГО и права»: Какие изменения ждут автомобилистов в 2024 году

Из правил есть исключение — это водительское удостоверение, выданное в Белоруссии. Ни гражданам государства с видом на жительство в РФ, ни россиянам, получившим такие права, документ менять не нужно.

Нововведения также не позволят водителям с гражданством РФ уклоняться от обязательного медосмотра, который должны проходить автомобилисты раз в 10 лет, так как их иностранные права, обычно выдающиеся бессрочно, через год станут недействительны. Процесс получения российского водительского удостоверения на основании иностранного будет зависеть от желаемой категории. Так, для управления мотоциклом, мопедом и легковым автомобилем необходимо будет сдать экзамен по теории ПДД, пройти медосмотр и получить справку по форме 003-В/у. Сдавать практическую часть экзамена будет не нужно.

Для того, чтобы водить автобус, грузовик, фуру и сочлененный автобус, нужно будет пройти обучение в автошколе, сдать практический и теоретический и экзамены по вождению, а также получить медсправку.

Если за отведенный срок автомобилист не получит российское водительское удостоверение, он потеряет право управлять транспортным средством. Нарушение наказывается штрафом в размере 5–15 тысяч рублей и отстранением от управления автомобилем до восстановления прав.

ЗАПРЕТ НА ВЫСАДКУ ИНВАЛИДОВ С 1 СЕНТЯБРЯ

С 1 сентября будет запрещено высаживать из транспорта инвалидов I группы, которые не оплатили проезд. Соответствующий закон, вносящий изменения в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, подписал президент РФ Владимир Путин 4 августа.

В Совете Федерации объясняли, что закон направлен на обеспечение безопасности инвалидов в общественном транспорте и их социальной защиты в трудных жизненных ситуациях.

Так, документ запрещает высаживать из транспорта инвалидов I группы, которые едут без сопровождения, если они забыли социальную карту, не смогли или не успели оплатить проезд. Законодатели считают, что высадка таких людей из транспорта может стать причиной причинения вреда их жизни и здоровью.

Для водителей, нарушивших закон, будет действовать штраф в пять тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 30 тысяч рублей.