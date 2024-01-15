Суд запретил онлайн-продажу устройств, скрывающих номера авто от камер
Столичный Дорогомиловский суд запретил продавать в интернете, в том числе на онлайн-платформе Aliexpress, устройства, позволяющие скрывать номера автомобилей от камер видеонаблюдения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст решения суда.
Отмечается, что на ресурсе были в свободном доступе размещены предложения о приобретении специальных устройств, позволяющих сделать номер машины невидимым для камер автоматической фиксации правонарушений. Суд признал информацию о таких приборах запрещенной к распространению. Вердикт назвали основанием для внесения объявления на Aliexpress в перечень сайтов с запрещенной к распространению в РФ информацией. Предложение было удалено с площадки.
Кроме того, в суде сообщили, что в учреждение был подан еще один иск с требованием заблокировать объявление о продаже аналогичных устройств на сайте компании Tacticalbunker, пишет RT. Организация специализируется на товарах для спорта, безопасности, тактики выживания. Суд также удовлетворил иск, объявление на сайте теперь недоступно.
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