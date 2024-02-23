Штрафы по камерам за нарушения ПДД достигли рекордных 140,9 млрд рублей
Сумма штрафов за нарушения правил дорожного движения, наложенных с помощью камер фотовидеофиксации в России в прошлом году составила около 141 млрд рублей, это рекорд за последние пять лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистику Госавтоинспекции.
По данным ведомства, благодаря данным с камер вынесли 220,9 млн постановлений на 140,9 млрд рублей. На конец года нарушители оплатили почти 76,5 млрд рублей из них. Годом ранее с помощью камер было вынесено 183,5 млн постановлений на 112,9 млрд рублей.
Выписанные по камерам штрафы достигли рекордного показателя за последние пять лет. Так, в 2021 году сумма штрафов составляла 104,1 млрд рублей, в 2020-м — 94,2 млрд, в 2019-м — 82,8 млрд.
Всего Госавтоинспекция в 2023 году наложила на водителей и владельцев авто 237,6 млн штрафов на 170,2 млрд рублей. При этом на Москву пришлось 41,5 млн предписаний на 31,7 млрд рублей, на Подмосковье — 39,9 млн на сумму около 24,4 млрд рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru