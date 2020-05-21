Две стороны одной медицинской маски: Доктор Мясников высмеял «фантазёров-психов»

Сама необходимость носить маски для предотвращения распространения коронавируса COVID-19 всё реже подвергается сомнению. Однако по-прежнему есть разные мнения насчёт того, надевать ли её на улице или только в транспорте и общественных местах. На открытом воздухе лучше дышать без неё, говорили ранее в МЧС.

Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев, однако, считает, что без маски можно обойтись только в безлюдных местах — например, в сосновом бору.

«Если у вас есть риск каких-то контактов, я не имею в виду обниматься с прохожими, тем не менее, если вы будете находиться в людном или малолюдном месте, здесь, конечно, нужно все-таки поберечься. Кто-то что-то спросил, кто-то чихнул, кто-то кашлянул. Изо рта у человека летят брызги слюны. Маски от этого и защищают. Они не против вируса. Они против слюны, инфицируемой вирусом», - отметил он в эфире НСН.

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в беседе с НСН подчёркивал, что маска не является абсолютной защитой. Она защищает окружающих от человека, который её носит.

«Но я думаю, что если вы ходите по свежему воздуху, не контактируя с другими людьми, ношение маски не будет обязательным. А идя по улице, старайтесь держаться от людей на расстоянии 2 метра. Быстро проходя мимо них, серьезное инфицирование подхватить вряд ли удастся», - полагает он.

После 12 мая большинство регионов России ввели обязательный масочный режим, в Москве его дополнили требованием носить перчатки в транспорте и магазинах. Минпромторг выступил с призывом к магазинам не обслуживать на кассе покупателей без медицинских масок, а для особо упрямых вызывать сотрудников полиции.

Глава Союза потребителей России Пётр Шелищ, со своей стороны, в эфире НСН предложил обязать магазины выдавать маски бесплатно. «Обязаловка» - плохой способ убедить людей, особенно когда маски не везде можно купить и нельзя проверить, сколько человек носит одну и ту же маску, сказал он.

