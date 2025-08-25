Кустурица предсказал появление «сильных фильмов» в России
Сербский режиссер Эмир Кустурица заявил на Московской неделе кино, что в ближайшие пять-десять лет в России появятся новые картины высокого уровня.
По его словам, они смогут соперничать с «Островом» Павла Лунгина, который он назвал примером глубокого и сильного кино.
Одновременно режиссер раскритиковал современный Голливуд, подчеркнув, что американская индустрия «лишена культуры» и функционирует как чистый бизнес. По его словам, она ориентирована исключительно на развлечения и кассовые сборы.
В качестве примера Кустурица упомянул «Терминатора» Джеймса Кэмерона, который, по его мнению, символизирует превращение кинематографа в коммерческий продукт, передает «Радиоточка НСН».
