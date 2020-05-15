Союз потребителей раскритиковал призыв не обслуживать без масок в магазинах
Глава Союза потребителей Пётр Шелищ в эфире НСН заявил, что торговым сетям следовало бы бесплатно раздавать маски покупателям.
Минпромторг России вместе с представителями торговых сетей подготовил методические рекомендации об организации работы магазинов в условиях «масочного режима», сообщил замглавы министерства Виктор Евтухов. По его словам, эти рекомендации были направлены в регионы, а также в Роспотребнадзор, МВД и Росгвардию. В них, в частности, указано, что магазин «вправе и обязан» не обслуживать покупателя на кассе, если тот без маски, передаёт ТАСС. Надеть маску силой на посетителя сотрудники магазина не могут не должны: в случае неисполнения требований администрации магазина лучше вызвать представителей органов внутренних дел, добавил Евтухов.
Председатель Союза Потребителей России Пётр Шелищ в эфире НСН раскритиковал такой подход.
«Магазины могут отказать на кассе. Но если кто-то пойдёт в суд, он его выиграет. И я не могу представить себе магазин, который откажется от наших денег за товары. К тому же, сотрудник магазина не может задержать покупателя, он может вызвать полицейского. Если посетитель без маски захочет стоять и ждать, когда придёт полицейский и оформит штраф — тогда да, конечно. Но его никто не может силой удерживать.
Всё это, мягко говоря, странно. Это имитация активности, я не вижу в ней смысла. Так не делается! Надо убедить людей, что маска нужна. Но судя по тому, что я видел, убедили очень немногих. Вчера был в магазине и не видел ни одного человека в перчатках, а в масках — максимум половина», - сказал он.
По мнению Шелища, было бы логичнее и правильнее выдавать маски на входе в магазин, причём безвозмездно.
«На мой взгляд, нужно, чтобы тем, кто идёт без маски, на входе в магазин её бесплатно выдали. Роспотребнадзор может обязать, включить это требование в санитарные нормы. Да, это увеличит расходы торговых организаций. Но вот тогда, действительно, будет странно, если человеку выдадут маску, а он её не наденет, и тогда будет мотив его не обслужить. Оснований законных (не обслуживать — прим. НСН) не будет, но это, по крайней мере, понятно. И я думаю, люди сочтут, что это серьёзное дело, и будут надевать маски», - считает глава Союза потребителей.
Шелищ подчеркнул, что считает «обязаловку» бессмысленной. Он рассказал НСН, что накануне пошёл за маской в ближайшую аптеку, но там её не было.
«А ходить по городу и искать маску — это не лучший вариант, в ситуации, когда не знаешь, где подцепишь заразу. Всё это довольно бессмысленная история, потому что никто не может проверить, сколько дней или недель я хожу с одной и той же маской, хотя, как говорят, их надо менять раз в два часа», - поделился он своей точкой зрения.
Масочный режим действует в большинстве российских регионов. Власти Москвы обязали горожан надевать в такси, общественном транспорте и магазинах не только медицинские маски, но и перчатки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru