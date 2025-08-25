Депутат Шолохов объяснил Вуди Аллену, какой фильм снять в России

Голливудский режиссер Вуди Аллен не повысит престиж России, если снимет фильм в нашей стране, а его заявления смахивают на саморекламу, заявил в интервью НСН зампред комитета Госдумы РФ по культуре Александр Шолохов.

Обладатель четырех «Оскаров», 89-летний режиссер Вуди Аллен стал одним из хедлайнеров проходящей в эти дни Московской международной недели кино. Рассказывая о визитах в Москву и Санкт-Петербург, Аллен посетовал, что ему никто никогда не предлагал снять кино в России. При этом режиссер отметил, что, если такое предложение поступит, то он тщательно подумает над сценарием. Шолохов счел эти заявления саморекламой.