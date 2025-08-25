Депутат Шолохов объяснил Вуди Аллену, какой фильм снять в России
Внук писателя Михаила Шолохова в эфире НСН предложил Вуди Аллену не жаловаться на отсутствие предложений, а приехать в Россию и снять фильм по русской классике.
Голливудский режиссер Вуди Аллен не повысит престиж России, если снимет фильм в нашей стране, а его заявления смахивают на саморекламу, заявил в интервью НСН зампред комитета Госдумы РФ по культуре Александр Шолохов.
Обладатель четырех «Оскаров», 89-летний режиссер Вуди Аллен стал одним из хедлайнеров проходящей в эти дни Московской международной недели кино. Рассказывая о визитах в Москву и Санкт-Петербург, Аллен посетовал, что ему никто никогда не предлагал снять кино в России. При этом режиссер отметил, что, если такое предложение поступит, то он тщательно подумает над сценарием. Шолохов счел эти заявления саморекламой.
«Россия ничего не прибудет от того, что Вуди Аллен снимет что-то у нас. Если он хочет, пусть приезжает и снимает. А делать заявление, что его пригласят, то он может быть… На мой взгляд, это рекламные трюки. Я не вижу в этом престижа для страны. Это, безусловно, информационный повод, но какой престиж? Если Вуди Аллен будет снимать что-нибудь по русской классике в России по своему желанию, тогда это будет одновременно и пропаганда российской классики с российской культурой, и в то же время - нормальный жест с его стороны. А пока это лишь рекламное заявление», - сказал внук писателя Михаила Шолохова.
Вуди Аллен ранее объяснил спецкору НСН, почему всегда сам снимает фильмы по собственным сценариям, не доверяя другим режиссерам.
В своих интервью Аллен неоднократно признавался в любви к русской литературе, а его фильм 1975 года «Любовь и смерть» в сатирической форме пародирует романы Толстого и Достоевского, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
