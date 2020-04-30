«Если чихнете, маска не поможет». Вирусолог о защите от коронавируса
Доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в эфире НСН прокомментировал введение масочного режима в регионах России.
В Санкт-Петербурге с 30 апреля вводят масочный режим. Соответствующее постановление подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Отмечается, что принятый документ обязывает жителей города находится на улице и общественных местах в медицинских масках. Требование распространяется, в том числе, на такси.
Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в эфире НСН отметил, что маска не дает полной гарантии от заражения коронавирусной инфекцией.
«Маска, конечно, полезная для человека вещь. Она защищает людей от человека, который ее носит. Если на вас маска, и вы дышите, кашляете, разговариваете, то защитит. Если вы, конечно, чихнете, то и маска не защитит никого. Маска - это лишь некоторая степень защиты. Считать ее абсолютной защитой нельзя. В принципе, это полезное мероприятие. Но я думаю, что если вы ходите по свежему воздуху, не контактируя с другими людьми, ношение маски не будет обязательным. А идя по улице, старайтесь держаться от людей на расстоянии 2 метра. Быстро проходя мимо них, серьезное инфицирование подхватить вряд ли удастся», - добавил специалист.
Ранее о введении масочного режима объявили в Самарской области. Там за исполнением этого требования будет следить полиция и Росгвардия.
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