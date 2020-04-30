«Если чихнете, маска не поможет». Вирусолог о защите от коронавируса

«Маска, конечно, полезная для человека вещь. Она защищает людей от человека, который ее носит. Если на вас маска, и вы дышите, кашляете, разговариваете, то защитит. Если вы, конечно, чихнете, то и маска не защитит никого. Маска - это лишь некоторая степень защиты. Считать ее абсолютной защитой нельзя. В принципе, это полезное мероприятие. Но я думаю, что если вы ходите по свежему воздуху, не контактируя с другими людьми, ношение маски не будет обязательным. А идя по улице, старайтесь держаться от людей на расстоянии 2 метра. Быстро проходя мимо них, серьезное инфицирование подхватить вряд ли удастся», - добавил специалист.

Ранее о введении масочного режима объявили в Самарской области. Там за исполнением этого требования будет следить полиция и Росгвардия.