«Если чихнете, маска не поможет». Вирусолог о защите от коронавируса

Доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в эфире НСН прокомментировал введение масочного режима в регионах России.

В Санкт-Петербурге с 30 апреля вводят масочный режим. Соответствующее постановление подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Отмечается, что принятый документ обязывает жителей города находится на улице и общественных местах в медицинских масках. Требование распространяется, в том числе, на такси.

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в эфире НСН отметил, что маска не дает полной гарантии от заражения коронавирусной инфекцией.

«А вдруг кто-то чихнет?» Вирусолог посоветовал снимать маску только в безлюдном месте

«Маска, конечно, полезная для человека вещь. Она защищает людей от человека, который ее носит. Если на вас маска, и вы дышите, кашляете, разговариваете, то защитит. Если вы, конечно, чихнете, то и маска не защитит никого. Маска - это лишь некоторая степень защиты. Считать ее абсолютной защитой нельзя. В принципе, это полезное мероприятие. Но я думаю, что если вы ходите по свежему воздуху, не контактируя с другими людьми, ношение маски не будет обязательным. А идя по улице, старайтесь держаться от людей на расстоянии 2 метра. Быстро проходя мимо них, серьезное инфицирование подхватить вряд ли удастся», - добавил специалист.

Ранее о введении масочного режима объявили в Самарской области. Там за исполнением этого требования будет следить полиция и Росгвардия.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:Коронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры