К поискам пропавшего в Босфоре российского пловца подключили водолазов

В Босфоре продолжаются поиски российского спортсмена Николая Свечникова, который участвовал в межконтинентальном заплыве между Европой и Азией, но не вышел на финишную линию. По словам его родственницы Алены, к операции в понедельник подключились водолазы, а во вторник планируется задействовать вертолет, сообщает РИА Новости. Супруга пловца Антонина также прибыла в Стамбул и вместе с родственниками находится на катере спасательной службы.

Власти провинции Стамбул объявили о начале расследования в связи с исчезновением россиянина. Генеральное консульство РФ поддерживает контакт с турецкими властями. Поисковые группы обследуют всю акваторию пролива протяженностью около 30 километров. Пока никаких следов Свечникова обнаружить не удалось.

Российский пловец, кандидат в мастера спорта, участвовал в заплыве протяженностью 6,5 километра, в котором в этом году зарегистрировалось почти 2,9 тысячи человек. По данным организаторов, дистанцию преодолели 2665 спортсменов, среди них более 450 россиян. Сам заплыв проходил в дождливую погоду в первые полчаса, затем установилось солнце и температура около 25 градусов.

Межконтинентальный заплыв в Босфоре проводится с 1989 года Олимпийским комитетом Турции и в 2025-м прошел в 37-й раз. Стоимость участия составляет 550 евро, при этом каждый участник подписывает документ о том, что берет на себя все риски, включая возможный летальный исход. В день соревнований по проливу также проходили военные корабли в рамках фестиваля Teknofest, однако организаторы заявили, что инцидентов зафиксировано не было, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Андрей Стенин
