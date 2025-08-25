К поискам пропавшего в Босфоре российского пловца подключили водолазов
В Босфоре продолжаются поиски российского спортсмена Николая Свечникова, который участвовал в межконтинентальном заплыве между Европой и Азией, но не вышел на финишную линию. По словам его родственницы Алены, к операции в понедельник подключились водолазы, а во вторник планируется задействовать вертолет, сообщает РИА Новости. Супруга пловца Антонина также прибыла в Стамбул и вместе с родственниками находится на катере спасательной службы.
Власти провинции Стамбул объявили о начале расследования в связи с исчезновением россиянина. Генеральное консульство РФ поддерживает контакт с турецкими властями. Поисковые группы обследуют всю акваторию пролива протяженностью около 30 километров. Пока никаких следов Свечникова обнаружить не удалось.
Российский пловец, кандидат в мастера спорта, участвовал в заплыве протяженностью 6,5 километра, в котором в этом году зарегистрировалось почти 2,9 тысячи человек. По данным организаторов, дистанцию преодолели 2665 спортсменов, среди них более 450 россиян. Сам заплыв проходил в дождливую погоду в первые полчаса, затем установилось солнце и температура около 25 градусов.
Межконтинентальный заплыв в Босфоре проводится с 1989 года Олимпийским комитетом Турции и в 2025-м прошел в 37-й раз. Стоимость участия составляет 550 евро, при этом каждый участник подписывает документ о том, что берет на себя все риски, включая возможный летальный исход. В день соревнований по проливу также проходили военные корабли в рамках фестиваля Teknofest, однако организаторы заявили, что инцидентов зафиксировано не было, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кустурица предсказал появление «сильных фильмов» в России
- К поискам пропавшего в Босфоре российского пловца подключили водолазов
- В Польше проверяют блогера Алекса Лесли после жалобы студентки
- После ЧП под Рязанью в больницах остаются 37 пострадавших
- Депутат Шолохов объяснил Вуди Аллену, какой фильм снять в России
- «Для ушибленных коллекционеров!»: Кому будет интересна Beatles Anthology
- В Госдуме посчитали появление советников по абортам унижением для врачей
- Кустурица назвал Борисова одним из главных талантов Европы
- Врачи назвали новый закон о фельдшерах и медсестрах спасением для глубинки
- Трамп заявил, что США больше не выделяют средства Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru