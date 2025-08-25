К поискам пропавшего в Босфоре российского пловца подключили водолазов

В Босфоре продолжаются поиски российского спортсмена Николая Свечникова, который участвовал в межконтинентальном заплыве между Европой и Азией, но не вышел на финишную линию. По словам его родственницы Алены, к операции в понедельник подключились водолазы, а во вторник планируется задействовать вертолет, сообщает РИА Новости. Супруга пловца Антонина также прибыла в Стамбул и вместе с родственниками находится на катере спасательной службы.

Власти провинции Стамбул объявили о начале расследования в связи с исчезновением россиянина. Генеральное консульство РФ поддерживает контакт с турецкими властями. Поисковые группы обследуют всю акваторию пролива протяженностью около 30 километров. Пока никаких следов Свечникова обнаружить не удалось.