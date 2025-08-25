В Госдуме посчитали появление советников по абортам унижением для врачей

Хорошие врачи и так отговаривают женщин от прерывания беременности, а проблемы, которые толкают их на аборт вряд ли решат отдельные специалисты, заявила НСН Нина Останина.

Специальные советники по абортам не помогут ни демографии, ни женщинам, а только будут смущать врачей, которые и так знают, как найти подход к беременным, рассказала глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с НСН.

В российских клиниках захотели ввести должность советника по абортам. Об этом сообщает Telegram-канал «Медицинская Россия». По их данным, новые методические рекомендации уже разработаны Министерством здравоохранения, а для их реализации создадут отдельные кабинеты для общения с женщинами. Целью такой меры называют повышение демографических показателей. Останина раскритиковала эту позицию.

Гинеколог поддержала «уговоры» врачей перед абортом
«Ни один врач не думает только о том, чтобы склонить женщину к абортам. Не надо унижать наших специалистов, я уверена, что профессионал всегда предупредит женщину об опасности аборта, особенно если это первый ребенок. Назначенный советник в каждой поликлинике будет полезен, если он будет готов помочь женщине решить те проблемы, которые заставляют ее сделать аборт: нет жилья, нет зарплаты, муж работу потерял — тогда флаг ему в руки. На аборты часто идут женщины-одиночки, когда понимают, что мужчина, который был рядом с ней, в какой-то момент дрогнул, ребенка придется воспитывать самой. Превратятся эти советники в свах-повитух, которые помогут найти мужа этим женщинам, чтобы воспитывать ребенка? Вводить должность советника оплачиваемой — это просто профанация идеи улучшения демографии», — заключила собеседница НСН.

Ранее Останина рассказала НСН, какой размер материнского капитала будет оптимальным.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:БеременностьАбортыВрачи

Горячие новости

Все новости

партнеры