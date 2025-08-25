Специальные советники по абортам не помогут ни демографии, ни женщинам, а только будут смущать врачей, которые и так знают, как найти подход к беременным, рассказала глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с НСН.

В российских клиниках захотели ввести должность советника по абортам. Об этом сообщает Telegram-канал «Медицинская Россия». По их данным, новые методические рекомендации уже разработаны Министерством здравоохранения, а для их реализации создадут отдельные кабинеты для общения с женщинами. Целью такой меры называют повышение демографических показателей. Останина раскритиковала эту позицию.