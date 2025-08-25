Кустурица назвал Борисова одним из главных талантов Европы

Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица высоко оценил актерское мастерство Юры Борисова. На Московской международной неделе кино он заявил, что считает артиста одним из самых талантливых актеров не только России, но и Европы.

По словам Кустурицы, Борисов обладает редкой универсальностью.

«Он может сыграть собаку, человека, коня — кого угодно», — отметил Кустурица.

Режиссер подчеркнул, что именно такие актеры, как Борисов, способны задавать тон в современном европейском кинематографе, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
