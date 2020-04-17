«А вдруг кто-то чихнет?» Вирусолог посоветовал снимать маску только в безлюдном месте
Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени дал в эфире НСН свои рекомендации по поводу ношения масок.
МЧС России рекомендует отказаться от ношения защитных масок на улице. «Ношение маски на открытом воздухе нецелесообразно. Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит», — утверждают специалисты ведомства. Спасатели пояснили, что маска необходима в местах скопления людей, при уходе за больными и при общении с людьми, которые имеют признаки заболевания.
Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН рассказал, что маска призвана защищать человека от слюны, которую человек рспространяет при разговоре, чихании или кашле.
«Если вы идете на работу и проходите через парк, конечно, если никого нет, снимите, сдвиньте маску, подышите свежим воздухом. Понимаете, идея маски направлена на реализацию главного - прервать передачу возбудителя от человека к человека. А это происходит при разговоре. Молчащий человек не представляет опасность. Кто-то что-то спросил, кто-то чихнул, кто-то кашлянул. Изо рта у человека летят брызги слюны. Маски от этого и защищают. Они не против вируса. Они против слюны, инфецируемой вирусом. В сосновом бору маску надевать не обязательно. Но если у вас есть риск каких-то контактов, я не имею в виду обниматься с прохожими, тем не менее, если вы будете находиться в людном или малолюдном месте, здесь, конечно, нужно все-таки поберечься. Не случайно общая рекомендация сводится к использованию масок», - отметил он.
Роспотребнадзор ранее дал свои рекомендации. Ведомство выпустило памятку под названием «Пять шагов для приближения окончания ограничительных мероприятий», в котором одним из пунктов указано о необходимости при выходе из дома «обязательно использовать маску».
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