«А вдруг кто-то чихнет?» Вирусолог посоветовал снимать маску только в безлюдном месте

«Если вы идете на работу и проходите через парк, конечно, если никого нет, снимите, сдвиньте маску, подышите свежим воздухом. Понимаете, идея маски направлена на реализацию главного - прервать передачу возбудителя от человека к человека. А это происходит при разговоре. Молчащий человек не представляет опасность. Кто-то что-то спросил, кто-то чихнул, кто-то кашлянул. Изо рта у человека летят брызги слюны. Маски от этого и защищают. Они не против вируса. Они против слюны, инфецируемой вирусом. В сосновом бору маску надевать не обязательно. Но если у вас есть риск каких-то контактов, я не имею в виду обниматься с прохожими, тем не менее, если вы будете находиться в людном или малолюдном месте, здесь, конечно, нужно все-таки поберечься. Не случайно общая рекомендация сводится к использованию масок», - отметил он.

Роспотребнадзор ранее дал свои рекомендации. Ведомство выпустило памятку под названием «Пять шагов для приближения окончания ограничительных мероприятий», в котором одним из пунктов указано о необходимости при выходе из дома «обязательно использовать маску».