После ЧП под Рязанью в больницах остаются 37 пострадавших

В больницах Москвы и Рязани продолжают лечение 37 человек, еще 120 пострадавших наблюдаются амбулаторно после пожара на предприятии в Шиловском районе Рязанской области. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.

По его словам, семьям погибших и пострадавшим уже начали выплачивать компенсации. Размер выплат составит от 413 тысяч до 1,2 миллиона рублей в зависимости от тяжести вреда здоровью и с учетом помощи от предприятия.

Число погибших после ЧП под Рязанью выросло до девяти

Ранее власти подтвердили гибель 28 человек. Основные поисково-спасательные работы завершены, на месте продолжается ликвидация последствий.

Следствие возбудило уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем гибель людей. Возгорание в производственном цехе произошло 15 августа, передает «Радиоточка НСН».

