Хоркина предложила разложить по почтовым ящикам россиян маски и перчатки

Светлана Хоркина: «Не могу не согласиться с большинством россиян. Конечно же, женщина должна оставаться и хранительницей домашнего очага, и прекрасной домохозяйкой, и мамочкой. Конечно, это очень важно, и так оно и должно быть. Однако, на сегодняшний день в жизни все немного по-другому. Помимо всего вышесказанного, у нас женщины делают успешную карьеру, занимаются бизнесом и не одним. Поэтому женщины наши самые яркие, красивые, сильные и универсальные», – сказала она в беседе с НСН.

