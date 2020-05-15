Хоркина предложила разложить по почтовым ящикам россиян маски и перчатки
Двукратная олимпийская чемпионка и заслуженный мастер спорта Светлана Хоркина специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящей недели.
В России предложили ввести пособие на маски и перчатки
На время пандемии в России предложили ввести специальное пособие на покупку масок и перчаток. С такой идеей выступили в Национальном родительском комитете, так как не у всех жителей страны есть возможность приобретать необходимые средства защиты.
Светлана Хоркина: «А я предлагаю поступить по-другому. Каждому жителю России положить в почтовый ящик средства защиты – маску и перчатку – в нужном количестве. И задействовать в этом "Почту России"», – предложила Светлана Хоркина в интервью НСН.
В российских вузах может появиться курс «медицинской помощи»
Во всех российских вузах предложили ввести обязательный образовательный курс "Начальная медицинская помощь". С такой инициативой выступил член Общественной палаты России Султан Хамзаев. Он предлагает главе Минобразования РФ Валерию Фалькову рассмотреть возможность интеграции такого курса в программы вузов и колледжей, чтобы все студенты получали навыки младшего медицинского персонала.
Светлана Хоркина: «Когда я училась, у нас был урок ОБЖ. Я думаю, все помнят те времена, когда на уроках ОБЖ мы учились готовить салат "оливье", шить юбки, делать стулья и табуретки, нас еще и обучали оказывать первую медицинскую помощь. Поэтому предложение, конечно, новое, но и хорошо забытое старое», – отметила она в эфире НСН.
Опрос: Женщины должны заниматься детьми, а не карьерой
Опрос показал, какого главное предназначение женщин. Большинство опрошенных россиян считают основным призванием женщин быть матерями и домохозяйками, а не заниматься карьерой.
Светлана Хоркина: «Не могу не согласиться с большинством россиян. Конечно же, женщина должна оставаться и хранительницей домашнего очага, и прекрасной домохозяйкой, и мамочкой. Конечно, это очень важно, и так оно и должно быть. Однако, на сегодняшний день в жизни все немного по-другому. Помимо всего вышесказанного, у нас женщины делают успешную карьеру, занимаются бизнесом и не одним. Поэтому женщины наши самые яркие, красивые, сильные и универсальные», – сказала она в беседе с НСН.
Россиянам прогнозируют жаркое лето
Синоптики спрогнозировали грядущим летом на европейской территории страны показатели выше климатической нормы.
Светлана Хоркина: «Когда меня просят спрогнозировать, какое количество олимпийских наград выиграет сборная России на предстоящей Олимпиаде, я отвечаю, что прогноз – дело неблагодарное. Однако, я очень хочу, чтобы этим летом мы смогли выехать к морю, искупаться в речке, набраться здоровья и подготовиться к новому учебному году, как говорится, во всеоружии. Надеюсь, нам ничто не помешает осуществить свои мечты и планы», – поделилась со слушателями НСН Светлана Хоркина.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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