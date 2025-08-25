В Польше проверяют блогера Алекса Лесли после жалобы студентки

В Варшаве прокуратура начала проверку в отношении блогера Александра Кириллова, известного как Алекс Лесли. Поводом стало заявление 23-летней девушки, которая обвинила его в пропаганде насилия, сообщает Wyborcza.

По данным издания, Лесли проводит в польской столице платные тренинги, на которых обучает «соблазнению». Он публиковал фото своих учеников, целующих женщин на улицах, а также советовал применять силу против них.

МВД объявило в розыск блогера Алекса Лесли

В России на Кириллова заведено уголовное дело о склонении к изнасилованию, он объявлен в розыск.

Ранее Лесли и его соратница Настя Рыбка получили условные сроки в Таиланде за нелегальные курсы, передает «Радиоточка НСН».

Фото: РИА Новости
