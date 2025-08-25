В Польше проверяют блогера Алекса Лесли после жалобы студентки

В Варшаве прокуратура начала проверку в отношении блогера Александра Кириллова, известного как Алекс Лесли. Поводом стало заявление 23-летней девушки, которая обвинила его в пропаганде насилия, сообщает Wyborcza.

По данным издания, Лесли проводит в польской столице платные тренинги, на которых обучает «соблазнению». Он публиковал фото своих учеников, целующих женщин на улицах, а также советовал применять силу против них.