В Польше проверяют блогера Алекса Лесли после жалобы студентки
В Варшаве прокуратура начала проверку в отношении блогера Александра Кириллова, известного как Алекс Лесли. Поводом стало заявление 23-летней девушки, которая обвинила его в пропаганде насилия, сообщает Wyborcza.
По данным издания, Лесли проводит в польской столице платные тренинги, на которых обучает «соблазнению». Он публиковал фото своих учеников, целующих женщин на улицах, а также советовал применять силу против них.
В России на Кириллова заведено уголовное дело о склонении к изнасилованию, он объявлен в розыск.
Ранее Лесли и его соратница Настя Рыбка получили условные сроки в Таиланде за нелегальные курсы, передает «Радиоточка НСН».
