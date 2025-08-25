«Коллекция Beatles Anthology выйдет 21 ноября. На мой взгляд, это не более, чем поддержание мифологии группы, которую искусно создает и продвигает Пол Маккартни. Хотя коллектива нет уже 55 лет, The Beatles продолжают интересовать мировое музыкальное сообщество. Из того списка, который представлен для выхода на альбоме Anthology 4 (двойной альбом CD и LP), на самом деле ничего нового нет, есть отдельные дубли в той или иной песне. Там одна вещь, насколько я понял, инструментальная, — это студийный джем, то есть музыканты перед тем, как записывать какое-то свое произведение, просто разминались и дурковали (а The Beatles были в этом большими умельцами, с юмором и музыкальным пинг-понгом у них было все в порядке). Не думаю, что это представляет какой-либо интерес для специалистов — это выпуск для коллекционеров. Существует огромный отряд крепко ушибленных коллекционеров по всему меру, которые приобретают в свою коллекцию The Beatles все, что выходит, за любые деньги», — сказал Чилап.

Однако собеседник НСН добавил, что альбом привлекателен тем, что здесь собраны «черновики» творчества группы, из которых впоследствии рождались легендарные хиты.

«Безусловно, этот альбом интересен, потому что это как черновики Пушкина — в них порой больше представлена “кухня”, чем в окончательном произведении. Наверное, специалистам все же будет интересно послушать, из какого сора рождаются божественные песни. А из видеоряда мы ничего принципиально нового не узнаем, потому что история и легенда The Beatles изучена вдоль и поперек. Но есть некий фетиш, есть люди, которые готовы смотреть на Пола Маккартни, на Ринго Старра и воспринимать с радостью все, что они произносят. Хотя бывают и исключения. Например, несколько лет назад был переиздан альбом Revolver, и там фрагментами была представлена песня Yellow Submarine. Казалось, что это сочинение Маккартни, но исходя из того, что было представлено на дисках, понятно, что строка In the town where I was born была идеей Джона Леннона, и это также представляет интерес», — подытожил он.

Ранее режиссер Сэм Мендес заявил, что все четыре фильма о The Beatles выйдут в апреле 2028 года. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

