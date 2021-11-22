Драки и задержания: Как в России встретили введение QR-кодов

Татарстан первым из регионов России ввел систему QR-кодов в общественном транспорте с 22 ноября. Из автобусов и трамваев высадили сотни человек из-за отсутствия необходимых документов, людей начала задерживать полиция, произошло несколько драк с кондукторами, одному из них брызнули перцовым баллончиком в лицо.

Так, контролеры в Казани высадили из трамваев и автобусов около 800 человек без QR-кодов, в метро не пустили 244 человек. Полиция забрала трех конфликтных пассажиров метро и двух пассажиров наземного транспорта.

"В метро 126 человек пытались пройти без QR-кода, недействительные коды оказались у 11 жителей, с истекшим сроком - 7 человек. 96 пытались пройти по справкам с вакциной 1-го компонента и 4 человека с 2 прививками, но с отсутствующим QR-кодом", - отмечает Метроэлектротранс.