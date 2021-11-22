Драки и задержания: Как в России встретили введение QR-кодов
Из-за введения QR-кодов в Татарстане начались массовые стычки на транспорте. В местном правительстве не планирует отменять эксперимент.
Татарстан первым из регионов России ввел систему QR-кодов в общественном транспорте с 22 ноября. Из автобусов и трамваев высадили сотни человек из-за отсутствия необходимых документов, людей начала задерживать полиция, произошло несколько драк с кондукторами, одному из них брызнули перцовым баллончиком в лицо.
Так, контролеры в Казани высадили из трамваев и автобусов около 800 человек без QR-кодов, в метро не пустили 244 человек. Полиция забрала трех конфликтных пассажиров метро и двух пассажиров наземного транспорта.
"В метро 126 человек пытались пройти без QR-кода, недействительные коды оказались у 11 жителей, с истекшим сроком - 7 человек. 96 пытались пройти по справкам с вакциной 1-го компонента и 4 человека с 2 прививками, но с отсутствующим QR-кодом", - отмечает Метроэлектротранс.
Кроме того, пассажир автобуса в Казани ударил женщину-кондуктора и брызнул ей в лицо перцовым баллончиком после просьбы предъявить QR-код о вакцинации. Очевидцы вызвали полицию. В республиканском Минздраве сообщили, что кондуктор от осмотра отказалась, госпитализация не потребовалась.
Недовольные жители Казани решили создать альтернативу общественному транспорту. Местные жители создали канал, в котором подвозят попутчиков без кодов. Всего за несколько дней чат набрал почти 5 тысяч подписчиков. Свои действия они координируют в Telegram-канале.
В других регионах ситуация также накалена: в Воронеже водитель автобуса обматерил женщину без маски, а потом грубо вытолкал из автобуса.
Также после введения новых ограничений в Казани взлетели цены на такси. Местные жители жалуются, что цены по тарифу «Эконом» 22 ноября не опускаются ниже 200 рублей, а средняя стоимость поездок превышает 300 рублей и доходит до 600 рублей.
В правительстве Татарстана непреклонно говорят, что систему QR-кодов в общественном транспорте отменят только в случае улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что применение QR-кодов в транспорте в Татарстане в первый день не могло обойтись без проблем, но такая мера поможет сохранить здоровье граждан.
«Разумеется, подобные решения не могут реализовываться без определенных проблем на первоначальном этапе, но надеемся, что скоро ситуация выровняется», - сказал Песков.
Музыкант, актер, солист и лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее отмечал, что введение QR-кодов вызовет возмущение и стычки на транспорте:
«Меры очень жестокие, и, конечно, это вызовет активное сопротивление и возмущение, боюсь, вплоть до стычек на транспорте. Я очень надеюсь, что это будет организовано так, чтобы не допустить бесконечных очередей, пробок, невозможности войти даже с QR-кодом и так далее. Нас ждут очень серьезные проблемы наверняка, но, судя по всему, мир меняется, это одна из сторон этих изменений, и никуда от этого не деться. Нам остается смириться, как говорится у классиков, расслабиться и получать удовольствие», - заявлял Кортнев.
Журналист и телеведущий Владимир Познер, который в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял о том, что в вопросе вакцинации по-прежнему не хватает жесткости, ситуацию в Татарстане отказался нам комментировать.
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