В Ростовской области ввели обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет
Обязательную вакцинацию от коронавируса ввели в Ростовской области для жителей старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Отмечается, что в возрастной группе от 60 лет зафиксирован «недостаточный охват прививками» от COVID-19: вакцинацию прошли около 50% граждан старшего возраста, при этом заболеваемость в этой группе в 1,7 раза выше среднего показателя по области.
В связи с этим глава регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалев подписал постановление, обязывающее граждан от 60 лет и жителей с хроническими заболеваниями сделать прививку от коронавирусной инфекции.
Руководители организаций и предприятий, а также индивидуальные предприниматели должны организовать прохождение вакцинации для сотрудников в возрасте от 60 лет. Первый компонент вакцины необходимо поставить до 20 декабря, а завершить вакцинацию — до 20 января.
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