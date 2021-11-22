В Ростовской области ввели обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет

Отмечается, что в возрастной группе от 60 лет зафиксирован «недостаточный охват прививками» от COVID-19: вакцинацию прошли около 50% граждан старшего возраста, при этом заболеваемость в этой группе в 1,7 раза выше среднего показателя по области.

В связи с этим глава регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалев подписал постановление, обязывающее граждан от 60 лет и жителей с хроническими заболеваниями сделать прививку от коронавирусной инфекции.

Руководители организаций и предприятий, а также индивидуальные предприниматели должны организовать прохождение вакцинации для сотрудников в возрасте от 60 лет. Первый компонент вакцины необходимо поставить до 20 декабря, а завершить вакцинацию — до 20 января.



