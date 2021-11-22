Лучше, чем локдаун: Торговые центры оценили потери от введения QR-кодов

Торговые центры потеряют около трети доходов в случае введения в России QR-кодов, однако это лучше, чем локдаун, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» президент «Союза торговых центров» Булат Шакиров.

В соответствии с законопроектом правительства, с 1 февраля посещение объектов розничной торговли, общепита и массовых мероприятий будет возможно в России только по QR-кодам, свидетельствующим о вакцинации от COVID-19 или перенесенной болезни. Эти меры планируется ввести до 1 июня.