Лучше, чем локдаун: Торговые центры оценили потери от введения QR-кодов
Через месяц после введения QR-кодов потери торговых центров стабилизируются на уровне 25-30%, сказал НСН Булат Шакиров.
Торговые центры потеряют около трети доходов в случае введения в России QR-кодов, однако это лучше, чем локдаун, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» президент «Союза торговых центров» Булат Шакиров.
В соответствии с законопроектом правительства, с 1 февраля посещение объектов розничной торговли, общепита и массовых мероприятий будет возможно в России только по QR-кодам, свидетельствующим о вакцинации от COVID-19 или перенесенной болезни. Эти меры планируется ввести до 1 июня.
«В первую очередь я выступаю за то, чтобы не было локдаунов и ограничений, потому что закрытие торговых центров в Москве во время последнего 11-дневного локдауна причинило им ущерб больше 10 млрд рублей. Подсчитать цифры по России в целом сложно, но простой одного ТЦ - это десятки миллионов рублей в день. Поэтому, если альтернатива закрытию - введение QR-кодов, в таком случае мы за них», - сказал Шакиров.
При этом он подсчитал примерные потери на основе опыта регионов, где уже действует система QR-кодов.
«Если взять опыт Татарстана, где QR-коды ввели больше месяца назад, в первую неделю после этого падение посещаемости торговых центров было 60%, во вторую неделю – минус 40-45%, в третью неделю – минус 30-35%, а сейчас, как говорят коллеги, посещаемость где-то минус 20-25% по сравнению с периодом, когда не было QR-кодов. Падение, безусловно, будет. Понятно, что не все люди вакцинированы. Мы оцениваем, что, наверное, это стабилизируется где-то на уровне 20%, и чем больше людей вакцинируется, тем меньше будет этот процент. Так что доходы торговых центров упадут минимум на 20-30% после того, как ситуация стабилизируется. Для этого нужно не менее одного или полутора месяцев», - указал президент «Союза торговых центров».
Шакиров также отметил, что в России растет число вакцинированных, выразив недоумение, почему ограничения во время недавнего локдауна распространялись и на них.
«Во-первых, персонал торговых центров на сегодня полностью вакцинирован на 80%, а порой и на 100%. Во-вторых, у нас сильно растет количество вакцинированных людей, и непонятно, на основе чего принимаются решения об объявлении локдауна, но при этом вакцинированные люди лишаются возможности ходить по торговым центрам и магазинам», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее лидер группы «Ва-БанкЪ» Александр Ф. Скляр сказал НСН, что введение в России QR-кодов вынужденная, но правильная мера. При этом он отметил, что в Европе гораздо более жесткие ограничения, чем те, которые собираются ввести в нашей стране с февраля.
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