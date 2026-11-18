«В эпоху тотальной цифровизации и «клипового» потребления информации мы действительно часто наблюдаем возвращение к классическим практикам взаимодействия с текстом. Переписывание книг от руки становится для многих своеобразным «цифровым детоксом». С точки зрения когнитивной психологии, этот процесс представляет собой не просто досуговую активность, а сложную нейропсихологическую тренировку. Мозг человека не работает в изоляции от тела. Процесс рукописного письма задействует сложную сенсомоторную интеграцию: зрительный образ буквы превращается в моторную программу, которую рука реализует на бумаге. Это движение запоминается не только сознанием, но и телом (мышечная память). Позже при самостоятельном письме рука «узнает» правильные паттерны и ритм текста, что облегчает выражение мыслей на бумаге без лишнего когнитивного напряжения», - объяснила она.

Психолог отметила, что это также позволяет чувствовать язык интуитивно, что будет плюсов для закрепления правил орфографии и пунктуации.

«Переписывая классиков, человек вынужденно замедляет темп восприятия в несколько раз. Это принудительное замедление является терапевтичным: оно «снимает» эффект поверхностного скольжения по строкам, свойственный работе с гаджетами. Это упражнение развивает навык глубокой концентрации внимания. Когда мы выводим знак за знаком, мы вынуждены соотносить пунктуацию с интонацией и синтаксисом. Происходит перевод печатного шрифта в рукописный, что активирует зоны мозга, ответственные за формирование навыков грамотности и развитие орфографической зоркости. Это не просто зубрежка правил, а формирование «чувства языка» на интуитивном уровне», - добавила она.

Настольные игры сегодня активно продвигаются на уровне государства как полезный вид досуга, а молодежь постепенно устает от компьютерных развлечений, заявила НСН директор Московской школы практической психологии МИП Гули Базарова.

