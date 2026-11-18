Тренировка для мозга: Переписывание Толстого от руки назвали полезной «терапией»
Екатерина Каталина заявила НСН, что сегодня переписывание книг от руки становится для многих своеобразным «цифровым детоксом».
Переписывание книг от руки положительно влияет на психику, успокаивает нервы и позволяет переключиться, а также формирует навык концентрации внимания, заявила НСН психолог Екатерина Каталина.
Зумеры начали переписывать книги от руки в попытке справиться с тревогой и бесконечным скроллингом в интернете. Теперь в блокнотах у поколения Z появляются тексты Льва Толстого, Антона Чехова и Михаила Булгакова, а некоторые берутся за литературу на английском языке, ролики активно публикуются в соцсетях. По наблюдениям пользователей, механическое копирование классики работает лучше любого диктанта: удается запомнить написание сложных слов и выучить правильную расстановку знаков препинания. Каталина оценила психологический и образовательный эффекты такого хобби.
«В эпоху тотальной цифровизации и «клипового» потребления информации мы действительно часто наблюдаем возвращение к классическим практикам взаимодействия с текстом. Переписывание книг от руки становится для многих своеобразным «цифровым детоксом». С точки зрения когнитивной психологии, этот процесс представляет собой не просто досуговую активность, а сложную нейропсихологическую тренировку. Мозг человека не работает в изоляции от тела. Процесс рукописного письма задействует сложную сенсомоторную интеграцию: зрительный образ буквы превращается в моторную программу, которую рука реализует на бумаге. Это движение запоминается не только сознанием, но и телом (мышечная память). Позже при самостоятельном письме рука «узнает» правильные паттерны и ритм текста, что облегчает выражение мыслей на бумаге без лишнего когнитивного напряжения», - объяснила она.
Психолог отметила, что это также позволяет чувствовать язык интуитивно, что будет плюсов для закрепления правил орфографии и пунктуации.
«Переписывая классиков, человек вынужденно замедляет темп восприятия в несколько раз. Это принудительное замедление является терапевтичным: оно «снимает» эффект поверхностного скольжения по строкам, свойственный работе с гаджетами. Это упражнение развивает навык глубокой концентрации внимания. Когда мы выводим знак за знаком, мы вынуждены соотносить пунктуацию с интонацией и синтаксисом. Происходит перевод печатного шрифта в рукописный, что активирует зоны мозга, ответственные за формирование навыков грамотности и развитие орфографической зоркости. Это не просто зубрежка правил, а формирование «чувства языка» на интуитивном уровне», - добавила она.
Настольные игры сегодня активно продвигаются на уровне государства как полезный вид досуга, а молодежь постепенно устает от компьютерных развлечений, заявила НСН директор Московской школы практической психологии МИП Гули Базарова.
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