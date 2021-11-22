Система QR-кодов в общественном транспорте начала действовать в Татарстане
Система QR-кодов в понедельник начала действовать во всем общественном транспорте на территории Татарстана. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Так, лица старше 18 лет должны предъявлять QR-код о вакцинации, медотводе или перенесенном в последние полгода коронавирусе при проезде в любом общественном транспорте (автобусы, электрический транспорт, метро), пишет Ura.ru. Меры не касаются легкового такси и межрегиональных маршрутов.
Планируется, что QR-коды будут проверять при оплате проезда, на входе или на остановках сотрудниками предприятий в специальных жилетах. При отсутствии кода пассажиру придется покинуть транспортное средство.
Также с 22 ноября в Татарстане приостановят действие транспортных карт для лиц старше 60 лет без QR-кода или справки о медотводе от вакцинации.
Татарстан стал первым российским регионом, власти которого ввели цифровой пропуск для пассажиров общественного транспорта, отмечает РЕН ТВ.
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