Система QR-кодов в общественном транспорте начала действовать в Татарстане

Так, лица старше 18 лет должны предъявлять QR-код о вакцинации, медотводе или перенесенном в последние полгода коронавирусе при проезде в любом общественном транспорте (автобусы, электрический транспорт, метро), пишет Ura.ru. Меры не касаются легкового такси и межрегиональных маршрутов.

Планируется, что QR-коды будут проверять при оплате проезда, на входе или на остановках сотрудниками предприятий в специальных жилетах. При отсутствии кода пассажиру придется покинуть транспортное средство.

Также с 22 ноября в Татарстане приостановят действие транспортных карт для лиц старше 60 лет без QR-кода или справки о медотводе от вакцинации.

Татарстан стал первым российским регионом, власти которого ввели цифровой пропуск для пассажиров общественного транспорта, отмечает РЕН ТВ.

