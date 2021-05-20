«Хватит играться в демократию!» Врачи поддержали обязательную вакцинацию, юристы - против

Иногда в государственных интересах прививки следует сделать общеобязательными для защиты всего населения, сделал резонансное заявление на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Это вопрос соразмерности ценностей. С одной стороны - ценности отдельной жизни. С другой стороны - защиты всего населения», - пояснил он.

По мнению Медведева, ответ на эти вопросы предстоит дать юристам и людям, которые занимаются вакцинацией.

Ответ юристов не заставил себя ждать: принудительная вакцинация от коронавируса - крайняя мера. Об этом заявил управляющий партнер Коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Алексей Попов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

«Это самый последний способ решения этого вопроса. Совсем крайняя мера. Прежде всего, это затрагивает человека и его личное здоровье. Вмешательство в здоровье конкретного человека не может осуществляться помимо его воли. У нас даже психически больного можно заключить в лечебное учреждение только по решению суда. В данном случае речь идет о том, что человек сам решает для себя, делать прививку или нет. Может быть, стоило найти меры не просто принудительного, а стимулирующего характера?», - отметил он.

Совершенно иной, противоположной, точки зрения я придерживается врач и телеведущий Александр Мясников.

«Я за непременное вакцинирование, и не только от коронавируса. Не разрешил бы без этих уколов поступать в средние и высшие учебные заведения. Считаю, что от коронавируса с помощью препаратов обязательно застраховать себя должна группа риска: лица старше 65 лет и лица с хроническими заболеваниями. Именно они болеют тяжело и умирают», - заявил Мясников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

По его мнению, не время «играться в демократию», когда не привившиеся ставят под угрозу не только свои жизни, но и жизни окружающих.

Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, в свою очередь, призывает активно прививаться от коронавируса. Как только в стране началась масштабная вакцинация, он призвал немедленно идти в прививочные пункты.

«Сейчас есть возможность привиться, поэтому всем, кто не переболел, нужно привиться. Это даст и каждому, и всем вместе возможность защитить себя и близких», - отметил Онищенко в интервью НСН.